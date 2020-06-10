Страна ЕС объявила Россию враждебным государством

Румынские власти могут признать Россию враждебным государством и угрозой, говорится в проекте национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.

Высший совет обороны Румынии , возглавляемый главой государства Клаусом Йоханнисом, уже одобрил проект стратегии. Он вступит в силу, если найдет поддержку обеих палат парламента.

В тексте документа выражены опасения в связи с усилием боевого потенциала на восточной границе с Румынией и НАТО

— Милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции, создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря, — указано в проекте, представленном на сайте администрации румынского лидера.

Там добавляется, что данная ситуация может отрицательно сказаться на национальной безопасности.

Президент Йоханнис лично указывает на необходимость сделать упор на «комплексное управление рисками и угрозами». Под этим он, в частности, имеет ввиду учет событий в регионе и ухудшение взаимоотношений между РФ и НАТО.