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Румыния может признать Россию враждебным государством 

Вечерняя Москва 1 час назад
Страна ЕС объявила Россию враждебным государством
Фото: РИА Новости
Румынские власти могут признать Россию враждебным государством и угрозой, говорится в проекте национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.
Высший совет обороны Румынии, возглавляемый главой государства Клаусом Йоханнисом, уже одобрил проект стратегии. Он вступит в силу, если найдет поддержку обеих палат парламента.
В тексте документа выражены опасения в связи с усилием боевого потенциала на восточной границе с Румынией и НАТО.
— Милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции, создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря, — указано в проекте, представленном на сайте администрации румынского лидера.
Там добавляется, что данная ситуация может отрицательно сказаться на национальной безопасности.
Президент Йоханнис лично указывает на необходимость сделать упор на «комплексное управление рисками и угрозами». Под этим он, в частности, имеет ввиду учет событий в регионе и ухудшение взаимоотношений между РФ и НАТО.
— Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы, — отмечает глава государства в своей оценке проекта стратегии.
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Комментарии 24
В мире , ЕС , НАТО , Республика Крым , Румыния
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