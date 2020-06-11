В США число заражений коронавирусом превысило два миллиона 

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Соединенных Штатах число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило два миллиона. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и различных открытых источников.

По последним данным, в США заболели два миллиона 464 человека. Выздоровели — 533 504 пациента. Жертвами коронавируса стали почти 113 тысяч американцев, пишет РИА Новости.