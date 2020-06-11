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В США число заражений коронавирусом превысило два миллиона 

Российская Газета и ещё 15 1 час назад
В США число заражений коронавирусом превысило два миллиона
Фото: AFP/Kena Betancur
В Соединенных Штатах число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило два миллиона. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и различных открытых источников.
По последним данным, в США заболели два миллиона 464 человека. Выздоровели — 533 504 пациента. Жертвами коронавируса стали почти 113 тысяч американцев, пишет РИА Новости.
Ранее вице-президент США Майк Пенс выступил с заявлением, что массовые протесты, проходящие сейчас по стране, не вызвали всплеск заболеваемости COVID-19. По словам Пенса, это объясняется наличием здравого смысла у американцев: многие участники акций используют маски, а также пытаются соблюдать социальную дистанцию.
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В мире , Коронавирус , Майк Пенс , РИА Новости , США
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