Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Институте экономики и мира спрогнозировали последствия пандемии 

ТАСС 32 минуты назад
Спрогнозированы последствия пандемии
Фото: ТАСС
Рост международной напряженности, политическая нестабильность и ухудшение социально-экономической обстановки во многих странах мира станут последствиями пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду ежегодном докладе Института экономики и мира, который анализирует ситуацию в 163 государствах, где проживает 99,7% населения планеты.
Уже 14 лет институт составляет "Глобальный индекс миролюбия" (Global Peace Index), в котором учитываются такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, количество заключенных в тюрьмах, уровень террористической угрозы, оборонные расходы и участие той или иной страны в боевых действиях. В 2020 году авторы доклада отмечают снижение глобального индекса и прогнозируют, что данный тренд будет сохраняться и в будущем, в первую очередь из-за долгосрочного эффекта пандемии.
"На возвращение экономических показателей к докризисному уровню 2019 года может уйти около пяти лет. Мы ожидаем, что пандемия окажет негативное влияние на большинство показателей, которые мы учитываем при составлении индекса, — заявил ТАСС основатель Института экономики и мира Стив Киллелеа. — При этом позитивным для индекса будет ожидаемое сокращение военных расходов и финансирования опосредованных конфликтов. Примерами тут могут быть действия Турции в Сирии, Саудовской Аравии в Йемене или поддержка, оказываемая [движению] "Хезболлах" Ираном".
По словам Киллелеа, эксперты института прогнозируют, что глобальный экономический спад, вызванный пандемией, приведет к резкому увеличению количества забастовок, массовых акций и антиправительственных демонстраций, сопровождающихся насилием. Ожидается рост политической нестабильности в Европе. Возможно также усиление международных трений, в первую очередь за счет углубляющегося противостояния между США и Китаем. Не исключено и обострение конфликтов в горячих точках мира из-за недофинансирования миротворческих программ ООН, считает основатель института.
Россия в рейтинге
"Примечательно, что Россия [вместе с Индонезией, Китаем и Мексикой] входит в четверку стран, имеющих наилучшие условия для того, чтобы справиться с последствиями пандемии", — отметил Киллелеа.
Среди этих условий авторы доклада называют низкий уровень безработицы и госдолга, наличие потенциала для повышения налогов, а также сравнительно небольшую зависимость от внешней торговли.
В индексе миролюбия Россия остается на 154-й строчке, на которой она находилась и в прошлом году. При этом средний показатель миролюбия в России вырос на 1,3%, говорится в докладе.
"Крупнейшие державы обычно оказываются в конце нашего рейтинга. В его первую сотню не входят ни Китай (104-е место — прим. ТАСС), ни США (121-е место — прим. ТАСС). Одной из основных причин является высокий уровень милитаризации, — сказал собеседник агентства. — Россия в этом году показала значительный прогресс. Улучшились 11 учитываемых нами показателей, и ухудшились два. В частности, увеличилась доля оборонных расходов в российском ВВП".
Авторы доклада обращают внимание на то, что в РФ за 10 лет вдвое сократилось количество убийств на 100 тыс. человек населения.
Самые миролюбивые страны
Самой миролюбивой страной мира в рейтинге остается Исландия, сохраняющая за собой первую строчку с 2008 года. За ней в первой пятерке следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания, позиции которых также не изменились.
Афганистан остается на последнем, 163-м месте, одной строчкой выше находится Сирия. На 161-е место со 160-го опустился Ирак, а его место занял Южный Судан, поднявшись на одну строчку вверх. На одну позицию улучшила свое положение и Украина, поднявшаяся на 148-ю строчку.
Повышение индекса миролюбия отмечено в 81 стране, а ухудшение — в 80. На региональном уровне улучшение отмечается лишь в двух из девяти выделяемых авторами доклада регионах — России и Евразии, а также Северной Америке.
Улучшение показателей в целом ряде стран связано с сокращением числа жертв терактов. Как подчеркивают авторы доклада, этот показатель снижается в мире уже четыре года подряд и за это время упал на 75%. По словам Киллелеа, это связано с победой над экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и успехами, достигнутыми в борьбе с нигерийскими исламистами из группировки "Боко харам".
Об авторах исследования
Институт экономики и мира является аналитическим центром, который занимается изучением мирной обстановки и ее оценкой с точки зрения экономики. Как отмечают в институте, результаты его исследований используются правительствами, научными учреждениями, аналитическими центрами, неправительственными и межправительственными организациями, такими как Организация экономического сотрудничества и развития, Секретариат Содружества, Всемирный банк, а также ООН. Институт входит в список 15 наиболее эффективных аналитических центров в мире.
Исследовательский центр основан в 2007 году предпринимателем Стивом Киллелеа. Его представительства расположены в Сиднее, Нью-Йорке и Мехико.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
ТАСС: последние новости
В Чехии заявили, что утечки секретной информации в СМИ являются проблемой страны В Чехии заявили, что утечки секретной информации в СМИ являются проблемой страны Венесуэльская оппозиция утверждает, что Хафтар находится в Венесуэле Венесуэльская оппозиция утверждает, что Хафтар находится в Венесуэле Эксперт: долговременные последствия заражения коронавирусом изучены недостаточно Эксперт: долговременные последствия заражения коронавирусом изучены недостаточно
Комментарии
В мире , Общество , ООН , Хезболла , Институт экономики и мира , ОЭСР , Боко харам , Исламское государство , Всемирный Банк , ИТАР-ТАСС , Иран , Йемен , Саудовская Аравия , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Новости партнеров
Видео
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
Происшествия
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение