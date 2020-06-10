Спрогнозированы последствия пандемии

Рост международной напряженности, политическая нестабильность и ухудшение социально-экономической обстановки во многих странах мира станут последствиями пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду ежегодном докладе Института экономики и мира , который анализирует ситуацию в 163 государствах, где проживает 99,7% населения планеты.

Уже 14 лет институт составляет "Глобальный индекс миролюбия" (Global Peace Index), в котором учитываются такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, количество заключенных в тюрьмах, уровень террористической угрозы, оборонные расходы и участие той или иной страны в боевых действиях. В 2020 году авторы доклада отмечают снижение глобального индекса и прогнозируют, что данный тренд будет сохраняться и в будущем, в первую очередь из-за долгосрочного эффекта пандемии.

"На возвращение экономических показателей к докризисному уровню 2019 года может уйти около пяти лет. Мы ожидаем, что пандемия окажет негативное влияние на большинство показателей, которые мы учитываем при составлении индекса, — заявил ТАСС основатель Института экономики и мира Стив Киллелеа. — При этом позитивным для индекса будет ожидаемое сокращение военных расходов и финансирования опосредованных конфликтов. Примерами тут могут быть действия Турции в Сирии, Саудовской Аравии в Йемене или поддержка, оказываемая [движению] "Хезболлах" Ираном".

По словам Киллелеа, эксперты института прогнозируют, что глобальный экономический спад, вызванный пандемией, приведет к резкому увеличению количества забастовок, массовых акций и антиправительственных демонстраций, сопровождающихся насилием. Ожидается рост политической нестабильности в Европе. Возможно также усиление международных трений, в первую очередь за счет углубляющегося противостояния между США и Китаем. Не исключено и обострение конфликтов в горячих точках мира из-за недофинансирования миротворческих программ ООН , считает основатель института.

Россия в рейтинге

"Примечательно, что Россия [вместе с Индонезией, Китаем и Мексикой] входит в четверку стран, имеющих наилучшие условия для того, чтобы справиться с последствиями пандемии", — отметил Киллелеа.

Среди этих условий авторы доклада называют низкий уровень безработицы и госдолга, наличие потенциала для повышения налогов, а также сравнительно небольшую зависимость от внешней торговли.

В индексе миролюбия Россия остается на 154-й строчке, на которой она находилась и в прошлом году. При этом средний показатель миролюбия в России вырос на 1,3%, говорится в докладе.

"Крупнейшие державы обычно оказываются в конце нашего рейтинга. В его первую сотню не входят ни Китай (104-е место — прим. ТАСС), ни США (121-е место — прим. ТАСС). Одной из основных причин является высокий уровень милитаризации, — сказал собеседник агентства. — Россия в этом году показала значительный прогресс. Улучшились 11 учитываемых нами показателей, и ухудшились два. В частности, увеличилась доля оборонных расходов в российском ВВП".

Авторы доклада обращают внимание на то, что в РФ за 10 лет вдвое сократилось количество убийств на 100 тыс. человек населения.

Самые миролюбивые страны

Самой миролюбивой страной мира в рейтинге остается Исландия, сохраняющая за собой первую строчку с 2008 года. За ней в первой пятерке следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания, позиции которых также не изменились.

Афганистан остается на последнем, 163-м месте, одной строчкой выше находится Сирия. На 161-е место со 160-го опустился Ирак, а его место занял Южный Судан, поднявшись на одну строчку вверх. На одну позицию улучшила свое положение и Украина, поднявшаяся на 148-ю строчку.

Повышение индекса миролюбия отмечено в 81 стране, а ухудшение — в 80. На региональном уровне улучшение отмечается лишь в двух из девяти выделяемых авторами доклада регионах — России и Евразии, а также Северной Америке.

Улучшение показателей в целом ряде стран связано с сокращением числа жертв терактов. Как подчеркивают авторы доклада, этот показатель снижается в мире уже четыре года подряд и за это время упал на 75%. По словам Киллелеа, это связано с победой над экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и успехами, достигнутыми в борьбе с нигерийскими исламистами из группировки "Боко харам"

Об авторах исследования

Институт экономики и мира является аналитическим центром, который занимается изучением мирной обстановки и ее оценкой с точки зрения экономики. Как отмечают в институте, результаты его исследований используются правительствами, научными учреждениями, аналитическими центрами, неправительственными и межправительственными организациями, такими как Организация экономического сотрудничества и развития , Секретариат Содружества, Всемирный банк , а также ООН. Институт входит в список 15 наиболее эффективных аналитических центров в мире.

Исследовательский центр основан в 2007 году предпринимателем Стивом Киллелеа. Его представительства расположены в Сиднее, Нью-Йорке и Мехико.