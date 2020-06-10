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Саакашвили заявил об угрозе скорого распада Украины 

РИА Новости и ещё 1 28 минут назад
«Всё очень плохо»: Саакашвили о ситуации на Украине
Фото: РИА Новости
На Украине стремительно растут центробежные настроения во всех регионах, страна стоит на грани распада. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил глава исполнительного комитета национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
"Когда мы говорим, что страна может распасться — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать — очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере — куда ни посмотришь", — сказал политик, добавив, что все "очень плохо".
Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете" заявил, что состав Украины могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.
Власти Украины с апреля 2014 года проводят военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
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В мире , Украина , Владимир Джабаров , Михаил Саакашвили , Комитет Совета Федерации по международным делам , Парламентская газета , Грузия
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