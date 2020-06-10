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ВОЗ подтвердила смерть 400 тысяч человек от коронавируса во всем мире 

Lenta.ru 46 минут назад
Названо число жертв коронавируса во всем мире
Фото: Jose Luis Gonzalez / REUTERS
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила смерть более 400 тысяч человек во всем мире от коронавирусной инфекции. Обновленная статистика приводится в ежедневном отчете.
Уточняется, что число летальных исходов от COVID-19 составило 404 396. В ВОЗ также указали, что власти стран сообщили о более чем семи миллионах случаев инфицирования.
По данным Университета Джонса Хопкинса, отметка в 400 тысяч умерших была преодолена еще 7 июня. На данный момент, по подсчетам проекта, скончались 408 954 человека.
Также в ВОЗ отметили, что несмотря на улучшение ситуации с пандемией в Европе, общемировые показатели ухудшаются. По утверждению врачей, «сейчас самая большая угроза — это самоуспокоенность».
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В мире , ВОЗ
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