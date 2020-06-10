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Назван убийца Улофа Пальме 

Мария Иванова и ещё 4 18 минут назад
Раскрыто громкое убийство премьер-министра
Фото: РИА Новости
Шведский прокурор Кристер Петерссон заявил, что считает виновным в убийстве премьер-министра Улофа Пальме Стига Энгстрёма, проходившего по делу свидетелем. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.
Как писал «Рамблер», Пальме был убит вечером 28 февраля 1986 года после похода с женой в кинотеатр. После фильма супруги отпустили охрану и отправились домой пешком. Неизвестный напал на премьер-министра на одной из центральных улиц Стокгольма и выстрелил в него два раза.
Десятого июня 2020 года Петерссон объявил, что расследование убийства Пальме прекращено, так как Энгстрём скончался еще в 2000 году, а новые данные вряд ли появятся в распоряжении следователей.
По словам прокурора, для задержания этого человека было «достаточно причин». У следователей также был шанс получить орудие убийства, если бы они арестовали Энгстрёма еще в 1986 году, считает Петерссон. Тогда они могли бы провести обыск в его доме и офисе, а также осмотреть его одежду.
«Теперь мы не можем этого сделать. Энгстрём мертв, и время прошло», — сказал прокурор.
Мотив Энгстрёма прокурор не назвал.
Энгстрёма в 1986 году допрашивали как свидетеля. Он одним из первых оказался на месте преступления. В его показаниях обнаружили нестыковки, заявления мужчины отличались от слов других свидетелей, но в итоге полицейские сочли, что он просто хочет «засветиться» в прессе.
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В мире , Происшествия , Убийство
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