Раскрыто громкое убийство премьер-министра

Шведский прокурор Кристер Петерссон заявил, что считает виновным в убийстве премьер-министра Улофа Пальме Стига Энгстрёма, проходившего по делу свидетелем. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.

Как писал «Рамблер», Пальме был убит вечером 28 февраля 1986 года после похода с женой в кинотеатр. После фильма супруги отпустили охрану и отправились домой пешком. Неизвестный напал на премьер-министра на одной из центральных улиц Стокгольма и выстрелил в него два раза.

Десятого июня 2020 года Петерссон объявил, что расследование убийства Пальме прекращено, так как Энгстрём скончался еще в 2000 году, а новые данные вряд ли появятся в распоряжении следователей.

По словам прокурора, для задержания этого человека было «достаточно причин». У следователей также был шанс получить орудие убийства, если бы они арестовали Энгстрёма еще в 1986 году, считает Петерссон. Тогда они могли бы провести обыск в его доме и офисе, а также осмотреть его одежду.

«Теперь мы не можем этого сделать. Энгстрём мертв, и время прошло», — сказал прокурор.

Мотив Энгстрёма прокурор не назвал.

Энгстрёма в 1986 году допрашивали как свидетеля. Он одним из первых оказался на месте преступления. В его показаниях обнаружили нестыковки, заявления мужчины отличались от слов других свидетелей, но в итоге полицейские сочли, что он просто хочет «засветиться» в прессе.