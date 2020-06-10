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Власти Хьюстона и Финикса запретят полиции применять удушающие захваты 

ТАСС 31 минуту назад
Американским полицейским запретили душить задержанных
Фото: Reuters
Власти Хьюстона (штат Техас) и Финикса (штат Аризона) запретят сотрудникам полиции применять удушающие захваты. Об этом заявили во вторник их официальные представители.
Мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер на церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который умер после задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота), сообщил, что подпишет соответствующий исполнительный указ. По словам Тёрнера, выступление которого транслировали центральные каналы, правоохранителям в городе запретят "удушающие захваты и приемы". Как отметил мэр, будут приняты и иные меры для повышения качества работы полиции.
В Twitter полицейского управления Финикса сообщается, что его сотрудники больше не будут применять удушающие захваты. Кроме того, правоохранителей не будут учить таким приемам.
"Мы не сможем работать, если нам не будет доверять население, есть ряд мер, которые мы можем принять для укрепления доверия", — отметили в управлении.
Министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью журналистам телеканала Fox News в понедельник выступил за запрет на применение полицейскими в стране удушающих захватов. По его словам, исключением могла бы быть ситуация, когда есть опасность для жизни сотрудника полиции.
На прошлой неделе представители нескольких городов и штатов выразили готовность ввести запрет на применение полицейскими удушающих захватов. В их числе штаты Нью-Йорк и Калифорния, а также Миннеаполис.
В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.
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Комментарии 2
В мире , Происшествия , США , Сильвестр Тернер , Уильям Барр , Fox News , Миннеаполис
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