Аргентина обратилась к России за помощью 

Некоторое время назад мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларреты обратился к Феоктистову с просьбой предоставить властям города тесты на коронавирусную инфекцию, средства защиты для медицинских работников и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Посол доложил об этом в Москву.

«Насколько я знаю, это обращение сейчас рассматривается», — рассказал он.

Также дипломат высказал мнение, что обращение властей Буэнос-Айреса было циркулярным — то есть поступило во все посольства, а не только в российское.

Феоктистов добавил, что на правительственном уровне власти Аргентины не обращались к властям России за помощью в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, однако диалог между странами продолжается. Диалог по некоторым темам он назвал насыщенным, а в пример привел разоружение и ситуацию в Венесуэле.