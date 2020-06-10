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Аргентина обратилась к России за помощью 

Артём Кульша и ещё 14 52 минуты назад
Аргентина обратилась к России за помощью
Фото: Reuters
Власти столицы Аргентины Буэнос-Айреса запросили у России помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил ТАСС.
Некоторое время назад мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларреты обратился к Феоктистову с просьбой предоставить властям города тесты на коронавирусную инфекцию, средства защиты для медицинских работников и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Посол доложил об этом в Москву.
«Насколько я знаю, это обращение сейчас рассматривается», — рассказал он.
Также дипломат высказал мнение, что обращение властей Буэнос-Айреса было циркулярным — то есть поступило во все посольства, а не только в российское.
Феоктистов добавил, что на правительственном уровне власти Аргентины не обращались к властям России за помощью в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, однако диалог между странами продолжается. Диалог по некоторым темам он назвал насыщенным, а в пример привел разоружение и ситуацию в Венесуэле.
В мае, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что некоторые страны не обращаются к России за помощью в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции исключительно по политическим причинам.
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Комментарии
В мире , Дмитрий Феоктистов , Сергей Лавров , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Буэнос-Айрес
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