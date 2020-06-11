Рекордная смертность: Кто все еще страдает от Covid-19?

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Бразилии за сутки зафиксировано 1274 случая смерти среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв достигло 39 680. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в Бразилии выявили почти 33 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, общее число пациентов с коронавирусом достигло 772 416.

По данным медиков, более 325 тыс. пациентов в Бразилии выздоровели.