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Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 39 тысяч 

RT на русском и ещё 12 27 минут назад
Рекордная смертность: Кто все еще страдает от Covid-19?
Фото: Reuters
В Бразилии за сутки зафиксировано 1274 случая смерти среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв достигло 39 680. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.
Уточняется, что за прошедшие 24 часа в Бразилии выявили почти 33 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, общее число пациентов с коронавирусом достигло 772 416.
По данным медиков, более 325 тыс. пациентов в Бразилии выздоровели.
Ранее бразильский лидер Жаир Болсонару предупредил, что страна может прекратить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по примеру Соединённых Штатов.
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В мире , Латинская Америка , Ситуация в мире , COVID-19 , ВОЗ , Бразилия
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