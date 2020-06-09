Прага продолжает нагло издеваться над Москвой 

Многим россиянам очень нравится Прага — не будет преувеличением сказать, что древняя столица Чехии имеет свой особый и уникальный дух. Но, к сожалению, нынешние власти этой страны совсем уж заврались и, как было принято говорить в прошлом, встали на скользкую дорожку откровенной антироссийской пропаганды. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне чехи продолжают раскручивать скандал со сносом памятника маршалу Ивану Коневу . Дело дошло до высылки двух российских дипломатов. Причём даже министр иностранных дел страны Томаш Петршичек утверждает, что «что вся эта история возникла из-за вымышленной информации», которую получили чешские спецслужбы. То есть обвинения в том, что один из наших дипломатов привёз в Прагу в своём чемодане страшный яд рицин, для того чтобы отравить «смелых и независимых» чехов, — обыкновенная клевета.

ПРЕССА Чехии переполнена статьями и интервью на эту тему. «АН» внимательно ознакомились с аргументацией чешских политиков. Как утверждает г-н Петршичек со ссылкой на премьер-министра страны г-на Андрея Бабиша , решение о высылке российских дипломатов «основано на информации, поступившей от чешских спецслужб». По его словам, «вся эта история об угрозе для жизни наших муниципальных политиков возникла из-за того, что между двумя сотрудниками российского посольства в Праге разгорелась борьба».

Дескать, один из наших дипломатов настучал на другого — отправил в чешские спецслужбы по электронной почте письмо. При этом, как сейчас установила служба BIS (госбезопасность Чехии), которая вместе с полицейским отделом по борьбе с оргпреступностью NCOZ расследовала дело, все обвинения в данном письме оказались чистым вымыслом. Однако, несмотря на это, Прага приняла решение объявить персонами нон грата двух россиян в связи с «рициновым делом». Спрашивается — за что?

Впрочем, в данной ситуации это уже риторический вопрос — чехи отвечать на него не собираются. При этом обращают на себя внимание следующие факты. Ещё до завершения расследования всей этой истории о «яде в чемодане» она просочилась в чешские СМИ. Называлось даже имя «дипломата-отравителя». То есть чешские спецслужбы или те, кто за ними стоит, сознательно инспирировали громкий международный скандал, не имея никаких фактов. Да и вообще, мало ли в любую спецслужбу мира приходит различных анонимок, которые на деле оказываются обычной клеветой, — все они требуют тщательной проверки. Но, видимо, правда не была целью чешских политиков. Они дружно ухватились за наглую ложь, чтобы перебить информационную повестку: вместо обсуждения сноса памятника Коневу все в мире начали говорить о «злобных русских». Подобные обвинения можно назвать настоящей международной гадостью. При этом глава чешского МИДа Петршичек даже в интервью собственным подобострастным СМИ просто не находит, что сказать. Процитируем его некоторые ответы.

— Когда вы с господином премьером решили выслать обоих дипломатов? На этой неделе?

— О деталях принятия этого решения я рассказывать не намерен.

— Знал ли об этом господин президент?

— Без комментариев.

— Можете ли вы подтвердить имена высланных дипломатов?

— С вашего позволения я воздержусь от комментариев.

— Почему решить проблему дипломатическим путём не получилось? Почему Россия вам отказала?

— Я не могу это прокомментировать. Это дело российской стороны.

— Ещё сегодня вы предпринимали попытки договориться?

— Без комментариев.

Что и говорить, читать всё это смешно, хотя на самом деле смешного тут мало. После подобного любой ответ России многим наблюдателям в нашей стране покажется недостаточным. Мол, России пора завязывать с симметричными мерами на подобные дипломатические демарши наших «европейских партнёров». Им на это плевать. Сейчас ответ должен быть быстрым, асимметричным и болезненным для Праги. Иначе многие подумают, что Москва признала свою вину. Тем более на главный вопрос министр иностранных дел Чехии дал вполне определённый ответ:

— Можете ли вы подтвердить или опровергнуть информацию о том, что кто-то из российского посольства привёз в Чешскую Республику какой-то яд?

— Учитывая, что это секретная информация, я только могу подтвердить, что вся эта история возникла из-за вымышленной информации, которую нашим спецслужбам передал сотрудник российского посольства.

Правда, даже после этого остаётся ещё один русский вопрос: «А был ли мальчик?» Наверняка скоро выяснится, что и сам донос чехи просто сфабриковали, но что-то пошло не так. Во всяком случае в Москве подобному развитию событий уже никто не удивится.