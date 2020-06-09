Прага продолжает нагло издеваться над Москвой 

Многим россиянам очень нравится Прага — не будет преувеличением сказать, что древняя столица Чехии имеет свой особый и уникальный дух. Но, к сожалению, нынешние власти этой страны совсем уж заврались и, как было принято говорить в прошлом, встали на скользкую дорожку откровенной антироссийской пропаганды. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне чехи продолжают раскручивать скандал со сносом памятника маршалу Ивану Коневу. Дело дошло до высылки двух российских дипломатов. Причём даже министр иностранных дел страны Томаш Петршичек утверждает, что «что вся эта история возникла из-за вымышленной информации», которую получили чешские спецслужбы. То есть обвинения в том, что один из наших дипломатов привёз в Прагу в своём чемодане страшный яд рицин, для того чтобы отравить «смелых и независимых» чехов, — обыкновенная клевета.
ПРЕССА Чехии переполнена статьями и интервью на эту тему. «АН» внимательно ознакомились с аргументацией чешских политиков. Как утверждает г-н Петршичек со ссылкой на премьер-министра страны г-на Андрея Бабиша, решение о высылке российских дипломатов «основано на информации, поступившей от чешских спецслужб». По его словам, «вся эта история об угрозе для жизни наших муниципальных политиков возникла из-за того, что между двумя сотрудниками российского посольства в Праге разгорелась борьба».
Дескать, один из наших дипломатов настучал на другого — отправил в чешские спецслужбы по электронной почте письмо. При этом, как сейчас установила служба BIS (госбезопасность Чехии), которая вместе с полицейским отделом по борьбе с оргпреступностью NCOZ расследовала дело, все обвинения в данном письме оказались чистым вымыслом. Однако, несмотря на это, Прага приняла решение объявить персонами нон грата двух россиян в связи с «рициновым делом». Спрашивается — за что?
Впрочем, в данной ситуации это уже риторический вопрос — чехи отвечать на него не собираются. При этом обращают на себя внимание следующие факты. Ещё до завершения расследования всей этой истории о «яде в чемодане» она просочилась в чешские СМИ. Называлось даже имя «дипломата-отравителя». То есть чешские спецслужбы или те, кто за ними стоит, сознательно инспирировали громкий международный скандал, не имея никаких фактов. Да и вообще, мало ли в любую спецслужбу мира приходит различных анонимок, которые на деле оказываются обычной клеветой, — все они требуют тщательной проверки. Но, видимо, правда не была целью чешских политиков. Они дружно ухватились за наглую ложь, чтобы перебить информационную повестку: вместо обсуждения сноса памятника Коневу все в мире начали говорить о «злобных русских». Подобные обвинения можно назвать настоящей международной гадостью. При этом глава чешского МИДа Петршичек даже в интервью собственным подобострастным СМИ просто не находит, что сказать. Процитируем его некоторые ответы.
— Когда вы с господином премьером решили выслать обоих дипломатов? На этой неделе?
— О деталях принятия этого решения я рассказывать не намерен.
— Знал ли об этом господин президент?
— Без комментариев.
— Можете ли вы подтвердить имена высланных дипломатов?
— С вашего позволения я воздержусь от комментариев.
— Почему решить проблему дипломатическим путём не получилось? Почему Россия вам отказала?
— Я не могу это прокомментировать. Это дело российской стороны.
— Ещё сегодня вы предпринимали попытки договориться?
— Без комментариев.
Что и говорить, читать всё это смешно, хотя на самом деле смешного тут мало. После подобного любой ответ России многим наблюдателям в нашей стране покажется недостаточным. Мол, России пора завязывать с симметричными мерами на подобные дипломатические демарши наших «европейских партнёров». Им на это плевать. Сейчас ответ должен быть быстрым, асимметричным и болезненным для Праги. Иначе многие подумают, что Москва признала свою вину. Тем более на главный вопрос министр иностранных дел Чехии дал вполне определённый ответ:
— Можете ли вы подтвердить или опровергнуть информацию о том, что кто-то из российского посольства привёз в Чешскую Республику какой-то яд?
— Учитывая, что это секретная информация, я только могу подтвердить, что вся эта история возникла из-за вымышленной информации, которую нашим спецслужбам передал сотрудник российского посольства.
Правда, даже после этого остаётся ещё один русский вопрос: «А был ли мальчик?» Наверняка скоро выяснится, что и сам донос чехи просто сфабриковали, но что-то пошло не так. Во всяком случае в Москве подобному развитию событий уже никто не удивится.