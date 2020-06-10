Целью ракеты, сбившей малазийский «Боинг» в Донбассе, мог быть другой самолет. Об этом, как сообщает издание «Регнум», заявил прокурор Тейс Бергер.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» был сбит «Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17).
Официальное расследование произошедшего вела Совместная следственная группа (ССГ). В ее состав входили представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.
В марте в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. Обвиняемыми по делу проходят украинец Леонид Харченко и россияне Олег Пулатов, Игорь Стрелков и Сергей Дубинский.
В ходе вчерашнего заседания суда Бергер заявил, что версия о том, что «Боинг» был сбит украинским «Буком» не нашла подтверждения, а ЗРК, из которого он был сбит, находился в районе населенного пункта Первомайское. Также прокурор рассказал, что ССГ не удалось установить причины, по которым был сбит пассажирский лайнер. Он допустил, что истинной целью ракеты был другой, военный, самолет.