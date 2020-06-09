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Зеленский пошел войной на «мэров-сепаратистов» 

ИА Regnum 1 час назад
Зеленский пошел войной на «мэров-сепаратистов»
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский критически высказался в отношении мэров крупных городов страны, которые в настоящий момент нелояльны Киеву.
Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», фрагменты которого опубликованы сегодня, 9 июня.
Зеленский, в частности, высказал мнение, что такие мэры «настроены не против нас, а в первую очередь против Украины», и добавил, что он можно считать «сепаратизмом».
»Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», — сказал президент.
Политолог Виталий Бала в своем комментарии удивляется, что никто из окружения не подскажет Зеленскому, что президент страны не может «налево и направо» называть людей «сепаратистами», даже если они ему сильно не нравятся.
«Зеленский даже не понимает, что он дискредитирует не только институт президента, но и центральную власть. А попытки «забрать» деньги у местного самоуправления фактически «ставят крест» на децентрализации. Такие заявления являются очень опасными, так как последствием действий — если они будут — станет ослабление страны», — прогнозирует эксперт.
В завершение Бала отмечает, что судя по последним заявлениям и инициативам Зеленского и его окружения, он «сознательно или бессознательно», но разъединяет страну и украинцев.
ИА REGNUM напоминает, что еще в мае президент Зеленский в своем обращении предупредил «всех представителей городской власти, которые путают слова „децентрализация“ и „автономия“.
Заявление спровоцировало волну недовольства на местах, а самым резонансным стал ответ мэра Днепропетровска Бориса Филатова, который обвинил офис президента Украины в специальном „разгоне“ тезисов про „усиление сепаратистских тенденций“ в стране. Также Филатов заявил, что в самые горячие для Украины моменты представители нынешней власти „на корпоративах в Москве плясали“.
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Комментарии 1
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Виталий Бала , Борис Филатов , ИА REGNUM , Украинская правда , Киев
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