Европейская страна впервые назвала Россию врагом 

В Стратегии национальной обороны на 2020−2024 годы Бухарест указал на агрессивное поведение РФ и гибридные действия по милитаризации черноморского региона.

Так, в документе говорится, что в Черноморском регионе сохраняется «потенциал эскалации напряженности на фоне усиления наступательной позиции и агрессивности Российской Федерации в последние годы и совершенствования гибридного приборостроения, которое она использует».

Румыния включила в список рисков «отсутствие прозрачности, связанное с российским вооружением, размещенным в Приднестровском сепаратистском регионе и действия по дестабилизации на Западных Балканах и Украине».

Власти также опасаются, что укрепление связей между Россией и Молдавией может подорвать безопасность в регионе, а действия Москвы подрывают отношения с западными странами и НАТО

Ранее, как сообщал «Рамблер», американские контрразведчики назвали страны, которые в настоящее время считают главными противниками США. В список потенциальных врагов попали Россия, Китай, Куба, Иран и Северная Корея.