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Европейская страна впервые назвала Россию врагом 

Вероника Полынина и ещё 1 16 минут назад
Румыния сочла Россию враждебным государством, передает «Свободная пресса».
В Стратегии национальной обороны на 2020−2024 годы Бухарест указал на агрессивное поведение РФ и гибридные действия по милитаризации черноморского региона.
Так, в документе говорится, что в Черноморском регионе сохраняется «потенциал эскалации напряженности на фоне усиления наступательной позиции и агрессивности Российской Федерации в последние годы и совершенствования гибридного приборостроения, которое она использует».
Румыния включила в список рисков «отсутствие прозрачности, связанное с российским вооружением, размещенным в Приднестровском сепаратистском регионе и действия по дестабилизации на Западных Балканах и Украине».
Власти также опасаются, что укрепление связей между Россией и Молдавией может подорвать безопасность в регионе, а действия Москвы подрывают отношения с западными странами и НАТО.
Ранее, как сообщал «Рамблер», американские контрразведчики назвали страны, которые в настоящее время считают главными противниками США. В список потенциальных врагов попали Россия, Китай, Куба, Иран и Северная Корея.
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В мире , Видео , Политика , Украина , НАТО , Бухарест , Румыния
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