Четверо обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году намеренно сбили самолет, приняв его за военный. Об этом заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на судебных слушаниях в окружном суде Гааги , передает РИА Новости.

«На это указывают перехваты телефонных разговоров обвиняемых после того, как был сбит рейс MH17 17 июля 2014 года», — сказал прокурор.

Накануне он заявил, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения Boeing на востоке Украины в 2014 году.

На слушаениях также заявлено, что обвинение не видит причин, по которым фигуранты дела могли бы избежать разбирательства в суде Гааги. Отмечается, что обвиняемые могли бы избежать суда, если бы выяснилось, что они действовали от лица какого-то государства. Для этого, по мнению нидерландской прокуратуры, «страна должна направить письменное заявление, в котором объявила бы что эти люди действовали от ее имени». При таком развитии событий ответственность за произошедшее в небе над Донбассом перешла бы от отдельных физических лиц к государству.

Представитель прокуратуры отметил, что от России такого заявления не последовало. Он добавил, что фигурантам дела нельзя присвоить статус комбатантов, так как нет официального подтверждения, что они принимали участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из стран. Этот статус при определенных обстоятельствах давал бы им возможность избежать судебного разбирательства.

Слушания по делу о крушении на востоке Украины самолета MH-17 возобновились 8 июня в окружном суде Гааги. Они были прерваны в марте из-за вспышки коронавируса в мире. Тогда в Нидерландах объявили, что будут слушать в судах только срочные дела, а рассмотрение дела о крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines на Украине отложили до лета.