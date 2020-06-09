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В Польше изъяли рекордную партию кокаина 

РИА Новости 1 час назад
В Польше изъяли рекордную партию кокаина
Фото: РИА Новости
Рекордную партию кокаина в три тонны изъяли в Польше, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на брифинге во вторник.
"В результате сложной операции, в которой участвовали Центральное бюро полиции, пограничная служба, удалось предотвратить контрабанду самой большой в истории Польши партии кокаина", — сказал Моравецкий.
По его словам, речь идет о партии стоимостью 3 миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов).
"Эта партия могла быть разделена на миллион доз. За каждой дозой стоят человеческие драмы", — сказал польский премьер.
По его данным, партию кокаина доставили из Эквадора в Гамбург, где ее не удалось выявить, а оттуда — в Польшу. "Часть этого кокаина должна была попасть в Скандинавию и обратно в Германию", — рассказал Моравецкий.
Министр внутренних дел и администрации в свою очередь подтвердил, что речь идет о рекордной в истории Польши партии наркотиков весом более трех тонн.
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В мире , Происшествия , Польша
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