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Индия и Китай решили повременить с вооруженным конфликтом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Индия и Китай решили повременить с конфликтом
Фото: Reuters
Индия и Китай решили повременить с вооруженным конфликтом на границе. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
Сейчас страны выводят войска из восточного Ладакха. Издание отмечает, что на протяжении последнего месяца там возникали вооруженные столкновения.
В Нью-Дели рассказали, что Пекин отозвал части армии еще в понедельник 8 июня. Тогда индийская сторона ответила тем же, утверждают чиновники. По их словам, в дальнейшем стороны будут разрабатывать шаги по восстановлению статус-кво на совместных переговорах. Первая встреча запланирована на 10 июня.
При этом ранее в сети появилось видео, снятое у границы между Китаем и Индией: большая колонна индийских военных грузовиков направляется в сторону спорного региона. Предполагали, что эти кадры могли зафиксировать подготовку Нью-Дели к военному конфликту с Пекином.
Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.
После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории. Один — в северо-восточной части Кашмира, второй — на севере штата Аруначал-Прадеш. Площадь второго спорного участка превышает 82 тысячи квадратных километров. Дели и Пекин до сих пор не пришли к соглашению о международно признанной делимитированной границе на отдельных горных участках.
Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа.
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