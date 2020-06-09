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В США сравнили Трампа с дуче 

Lenta.ru 39 минут назад
В США сравнили Трампа с дуче
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Бывший посол США в Европейском союзе Энтони Гарднер (Anthony Gardner) заявил, что действующий президент США Дональд Трамп напоминает ему итальянского диктатора, дуче Бенито Муссолини. Его сравнение приводит The Hill.
В разговоре с Джеком Бланшардом (Jack Blanchard), редактором Politico London Playbook, Гарднер рассказал, что его беспокоят формулировки Трампа и его стратегия. «В течение нескольких лет меня беспокоили многие вещи, которые Дональд Трамп разделяет с Бенито Муссолини, человеком, из-за которого мои итальянские дедушка и бабушка сбежали в 1938 году», — сказал он.
Гарднер, который был послом при бывшем президенте США Бараке Обаме, также прокомментировал реакцию Трампа на протесты против жестокости полиции, возникшие после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после жесткого ареста полицией Миннеаполиса. «Это очень обидно, очень удручающе иметь президента США, который открыто разжигает и поощряет расовые разногласия, чтобы раскочегарить часть своей электоральной базы», ​​— заявил бывший посол США.
Он также сказал, что рад официальным лицам, таким как бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис и бывший глава администрации Белого дома Джон Келли, которые выступили против Трампа на фоне протестов. При этом Гарднер добавил, что не «приветствует эти заявления в том смысле, что эти люди служили этому президенту».
Гарднер отметил, что поддерживает президентскую кампанию Джо Байдена, хотя и признал, что молодые избиратели не в восторге от предполагаемого кандидата от демократов. При этом он добавил, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатор Элизабет Уоррен были «неизбираемы» в США. «Я убежден, что он правильный человек», — сказал Гарднер, имея в виду Байдена. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы быть уверенным, что в ноябре мы получим изменения», — подытожил он.
В начале июня Марк Полимеропулос, который ранее руководил операциями ЦРУ в Европе и Азии, сравнил президента США с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи.
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Комментарии 1
В мире , Энтони Гарднер , Барак Обама , Джеймс Мэттис , Бенито Муссолини , Джозеф Байден , Джон Келли , Муаммар Каддафи , Дональд Трамп , Берни Сандерс , ЕС , Пентагон , ЦРУ , США
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