Макрон боится пришествия французского Зеленского 

Елисейский дворец беспокоит возможность появления «кандидата от народа» на грядущих президентских выборах 2022 года. Эммануэль Макрон , который сам неожиданно ворвался в президентскую гонку в 2017 году, боится повторения этого сценария, только уже с ним самим в роли проигравшего. Наиболее заметный претендент на роль его соперника — это комик Жан-Мари Бигар . Подобно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в 2019 году, он популярен и узнаваем, а также не скрывает президентских амбиций.

Макрон оказался одним из немногих глав европейских стран, рейтинги которого лишь незначительно поднялись на фоне пандемии. К началу июня они опустились до прежних значений: всего 39% французов сегодня одобряют его работу на посту президента. Что же касается его действий по борьбе с пандемией, то они получили 43% положительных оценок — гораздо меньше, чем у лидеров Германии (72%) и Италии (54%).

Из-за стабильно низких рейтингов Макрон выглядит простой целью для того, чтобы отнять у него власть на следующих выборах в 2022 году. Спасти его может только отсутствие сильных конкурентов. Обе главные французские партии — Республиканцы и Социалистическая — находятся в кризисе. А кандидат от ультраправых Марин Ле Пен ещё менее популярна, чем сам Макрон, и уже проиграла ему президентские выборы с большим отрывом. По данным французских СМИ, глава Пятой республики не рассматривает кандидатов от партий Республиканцы и Социалистическая как серьёзную угрозу. Но спутать карты Макрону может такой же неожиданно возникший внесистемный кандидат, каким он сам был в 2017 году.

По информации Le Monde, такая возможность всерьёз обсуждается в Елисейском дворце. В противники главе республики прочат защитника окружающей среды Николя Юло , популярного вирусолога Дидье Рауля или стендап-комика Жан-Мари Бигара. Первые двое, судя по всему, не имеют видов на президентское кресло, а вот 66-летний Бигар, возможно, задумал повторить судьбу Владимира Зеленского.

В эфире BFMTV в конце мая Бигар намекнул: он не исключает, что будет баллотироваться в президенты в 2022 году. Единственное его условие — это не быть частью никакой политической партии. Эта установка всё больше походит на стратегию успеха: на момент победы на выборах ни за Макроном, ни за Зеленским не стояли традиционные политические движения. Созданием фракций под свои цели они занялись уже после прихода к власти. Бигар же утверждает, что представляет нечто лучшее, чем традиционная политическая партия — народное движение «жёлтых жилетов», протесты которых потрясали Францию с конца 2018 года.

Если я смогу быть полезен моему народу, я буду, — заявил в эфире радиостанции Бигар. — Единственная оппозиционная партия во Франции — это «жёлтые жилеты». Я готов нести их флаг.

Аналитики гадают, насколько серьёзно Бигар рассматривает возможность выдвигаться в президенты. Обычно комик не шутил на политические темы, фокусируясь больше не отношениях между полами. Но с началом пандемии он верно уловил общественное недовольство карантинными мерами и анонсировал, что в своих будущих шоу будет затрагивать и политику. Не исключено, что намёки на президентские амбиции были рекламой его очередного онлайн-представления, намеченного на 20 июня.

Однако сам Макрон рассматривает Бигара всерьёз. После того, как ролик комика с критикой карантина посмотрели более 8 млн раз, глава республики неожиданно позвонил ему, чтобы обсудить вопросы, волнующие население. За это он получил лишь порцию шуток от Бигара в эфире радио.

Я критикую, обижаю президента, а президент звонит мне, — рассказал о разговоре Бигар. — Я почувствовал себя важным, как Ангела Меркель.

Многие в президентском кругу считают этот звонок ошибкой. Этим Макрон сразу же повысил статус Бигара с обычного комика до человека, с мнением которого вынуждено считаться государство, и придал вес его политическим амбициям. Есть и те, кто называет Бигара удобным соперником для Макрона на выборах: комик не разбирается в политике, обладает неоднозначной репутацией из-за своих сексистских шуток, а статус богача не позволяет ему убедительно позиционировать себя как «кандидата от народа».

Впрочем, Владимира Зеленского на начальных этапах президентской гонки тоже мало кто воспринимал всерьёз. На деле получилось, что статус «не политика» помог Зеленскому завоевать народные симпатии в стране, уставшей от политических баталий и не доверяющей элитам. У Макрона же на счету уже три кризиса доверия: «жёлтые жилеты», забастовки против пенсионной реформы и пандемия.