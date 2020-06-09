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Эрдоган захотел обустраивать Ливию с США и без Хафтара 

Lenta.ru 1 час назад
Эрдоган захотел обустраивать Ливию с США и без Хафтара
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Турция и США могут дать начало процессу обустройства Ливии без участия в нем фельдмарашала Халифы Хафтара. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
Эрдоган отметил, что главу Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара могут исключить из переходного процесса в любой момент. Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать правительство национального согласия (ПНС).
По его словам, Анкара и Вашингтон готовы положить начало переходному процессу в Ливии. Известно, что стороны достигли ряд договоренностей во время телефонного разговора президентов. При этом Эрдоган не захотел раскрывать подробности указанного плана.
При этом РИА Новости пишет, что президент Турции также указал на необходимость обсудить ливийской план с президентом России Владимиром Путиным.
6 июня была представлена Каирская инициатива по миру в Ливии во время переговоров египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, главы Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и главы заседающей на востоке страны Палаты представителей Акилы Салеха. Правительство национального согласия (ПНС) не откликнулось на проект сторон.
Предложение включает прекращение огня на всей территории страны и новые условия политического урегулирования: равное представительство всех частей страны — Триполитании, Феццана и Киренаики (ЛНА и ПНС контролируют разные регионы Ливии), объединение государственных институтов страны и принятие конституционной декларации. Весь переходный процесс, согласно этой декларации, может составить 18 месяцев.
4 июня силы правительства отбросили Ливийскую национальную армию от столичного региона. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи.
Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
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В мире , Реджеп Эрдоган , абдель ас-сиси , Владимир Путин , РИА Новости , Анкара , Ливия , США , Турция
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