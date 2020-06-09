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Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Зеленский ушел от ответа на вопрос об отношении к Бандере
Фото: Reuters
Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем. Рассуждая на эту тему в опубликованном во вторник интервью изданию "Украинская правда", Зеленский отметил неоднозначное отношение к этой фигуре в украинском обществе и сказал, что оценку его личности должно дать время.
"У меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям в такие времена, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили. Не может быть просто личного отношения", — сказал глава государства, рассуждая о личности Бандеры. "Все люди, которые защищали независимость Украины, являются ее сыновьями, являются ее действительно героями", — сказал он, но вместе с тем добавил, что на Украине "от героя до врага — один шаг".
Зеленский отметил, что к Бандере в стране "разное отношение", и призвал не спекулировать на этой теме. "Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры. Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время", — заявил президент.
Степан Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ).
На счету боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, — множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.
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Комментарии
В мире , Степан Бандера , Владимир Зеленский , Украинская повстанческая армия , Украинская правда
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