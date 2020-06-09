В Праге назвали «важнейшую трудность» Чехии 

"Важнейшая трудность, которая требует решения на будущее, это тот факт, что в Чехии происходит утечка секретных данных в СМИ. И не только секретных материалов, но и, например, дипломатической информации. Это подтверждает данное дело. Необходимо иметь в виду, что если бы все дело проходило в закрытом режиме, если бы тайная служба или полиция имели достаточно времени спокойно … все дело расследовать, мы не были бы в такой ситуации, в которой находимся сейчас", — сказал Овчачек, выступая в понедельник вечером по Radio Z.

По словам Овчачека, после того, как в пражском еженедельнике Respekt появился материал о данном деле, оперировавший, как позднее выяснилось, псевдоинформацией о чемодане дипломата РФ, в котором якобы был яд рицин, и что этим занимаются спецслужбы, данная история превратилась в политику, вызвала огромный шум на чешской политической сцене и не позволила вести спокойное расследование дела.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что и журналисты должны осознавать свою роль, чтобы не быть втянутыми в некие чужие игры. "Это также вопрос лояльности сотрудников различных чешских структур. Как можно допускать, что такие сотрудники, получив на стол закрытую информацию, передают ее своим приятелям в СМИ, и она на другой день публикуется в газете? Это происходит фактически каждую неделю", — подчеркнул Овчачек.

Овчачек также сообщил о том, что глава Чехии очень подробно информирован о возникшей ситуации и своевременно получал все сведения по данному делу. Он также назвал решение о высылке двух российских дипломатов "единственно возможным".