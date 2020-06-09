В Праге назвали «важнейшую трудность» Чехии 

Пресс-секретарь чешского президента Милоша Земана Йиржи Овчачек, комментируя историю с высылкой российских дипломатов из страны, назвал утечку данных в СМИ "важнейшей трудностью" Чехии, которая не позволила спокойно разобраться в ситуации.
Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии высланы и.о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник. Посольство России в Чехии опровергло сообщения о привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.
"Важнейшая трудность, которая требует решения на будущее, это тот факт, что в Чехии происходит утечка секретных данных в СМИ. И не только секретных материалов, но и, например, дипломатической информации. Это подтверждает данное дело. Необходимо иметь в виду, что если бы все дело проходило в закрытом режиме, если бы тайная служба или полиция имели достаточно времени спокойно … все дело расследовать, мы не были бы в такой ситуации, в которой находимся сейчас", — сказал Овчачек, выступая в понедельник вечером по Radio Z.
По словам Овчачека, после того, как в пражском еженедельнике Respekt появился материал о данном деле, оперировавший, как позднее выяснилось, псевдоинформацией о чемодане дипломата РФ, в котором якобы был яд рицин, и что этим занимаются спецслужбы, данная история превратилась в политику, вызвала огромный шум на чешской политической сцене и не позволила вести спокойное расследование дела.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что и журналисты должны осознавать свою роль, чтобы не быть втянутыми в некие чужие игры. "Это также вопрос лояльности сотрудников различных чешских структур. Как можно допускать, что такие сотрудники, получив на стол закрытую информацию, передают ее своим приятелям в СМИ, и она на другой день публикуется в газете? Это происходит фактически каждую неделю", — подчеркнул Овчачек.
Овчачек также сообщил о том, что глава Чехии очень подробно информирован о возникшей ситуации и своевременно получал все сведения по данному делу. Он также назвал решение о высылке двух российских дипломатов "единственно возможным".
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в воскресенье, что высылка дипломатических сотрудников РФ не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.