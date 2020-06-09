Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США насолят Китаю по-новому 

Lenta.ru 26 минут назад
США смогут насолить Китаю и его экономике по-новому, пишет CNBC. К торговой войне и санкциям в отношении Huawei добавится негативный эффект от слишком быстрого снятия ограничений в Соединенных Штатах.
Аналитик Deutsche Bank Майкл Спенсер называет Китай «одной из немногих экономик, которые сегодня все еще могут расти». Ожидается, что ВВП по итогам второго квартала (с апреля по июнь) увеличится на 5-6 процентов. В стране практически полностью восстановился внутренний спрос, к нормальным показателям возвращаются продажи автомобилей и недвижимости.
Однако главную опасность для Китая по-прежнему представляют США, отмечает экономист. Власти страны во главе с президентом Дональдом Трампом слишком сильно спешат снять введенные из-за коронавируса ограничения и тем самым провоцируют появление второй волны эпидемии.
В итоге ограничительные меры придется восстановить, что приведет к дополнительному спаду и новому витку безработицы. Китай напрямую зависит от экономики США, поскольку его экспортные поставки во многом завязаны именно на американский рынок. Таким образом, его продукция вновь может оказаться невостребованной.
Также это ставит под угрозу выполнение «первой фазы» торговой сделки между Пекином и Вашингтоном, заключенной в январе. По ее условиям, Китай обязался закупать больше американских товаров, в основном продовольственных.
Однако из-за общего спада экономик двух стран прописанные в соглашении показатели рискуют остаться недостигнутыми, что открывает простор для дальнейшего противостояния, в том числе в преддверии выборов президента в США.
Последние новости
Путин удвоил детские пособия Путин удвоил детские пособия Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропусков Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропусков Предсказано будущее высшего образования в России после пандемии Предсказано будущее высшего образования в России после пандемии
Комментарии 1
В мире , Видео , Майкл Спенсер , Дональд Трамп , ДОЙЧЕ Банк , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Дело MH17: Нидерланды умолчали о новом фигуранте
Дело MH17: Нидерланды умолчали о новом фигуранте
«Две минуты и хлопок»: МН17 сбил истребитель
«Две минуты и хлопок»: МН17 сбил истребитель
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Видео
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
В Нидерландах рассказали об осколках у членов экипажа MH17
00:17
В Нидерландах рассказали об осколках у членов экипажа MH17
В мире Катастрофы
SSJ-100 хотят заменить самолетом из прошлого
05:26
SSJ-100 хотят заменить самолетом из прошлого
Наука и техника
Ограждения оказались бессильны перед топливом с ТЭЦ
01:01
Ограждения оказались бессильны перед топливом с ТЭЦ
Происшествия Экология
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение