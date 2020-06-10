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В Чехии заявили о невозможности расследовать дело о «перевозке рицина» из-за утечек в СМИ 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Утечка секретной информации из государственных органов в СМИ стала проблемой Чехии и не дала «спокойно расследовать дело» о якобы доставке в Прагу рицина, заявил пресс-секретарь президента республики Милоша Земана Иржи Овчачек.
«У нас существует проблема утечки информации из разных (государственных) мест в СМИ. Эту проблему необходимо решить», — заявил Овчачек, передает ТАСС со ссылкой на пражское радио «Зет».
Комментируя высылку из республики двух российских дипломатов после публикации в конце апреля в пражском еженедельнике «Респект» ложной информации, пресс-секретарь Земана сказал, что предание огласке секретных сведений спецслужб исключило возможность «спокойно расследовать дело».
«И мы не оказались бы в ситуации, в какой находимся теперь», — добавил он.
«Хочу подчеркнуть, что господин президент (Чехии) очень подробно информирован обо всей возникшей ситуации. Кажется, что решение, которое было избрано (высылка дипломатов), было единственно возможным», — заявил Овчачек.
Ранее заместитель главы Россотрудничества Михаил Брюханов отметил, что заявления чешских властей о двух высланных из Праги сотрудников диппредставительства России противоречат друг другу.
Напомним, два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина.
Посольство России в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами, отметив, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога. В МИД России заявили, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что решение о высылке российских дипломатов — гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует.
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В мире , Видео , Иржи Овчачек , Милош Земан , Сергей Нарышкин , МИД , ИТАР-ТАСС , Прага , Чехия
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