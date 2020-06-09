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В ВОЗ порекомендовали россиянам продолжать носить маски 

Москва24 29 минут назад
Всемирная организация здравоохранения попросила россиян соблюдать масочный режим, несмотря на ослабление ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Такую рекомендацию выдала официальный представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.
"Когда вы находитесь в людных местах (транспорт, торговые центры, магазины), которые вы не можете избежать и где вы не можете соблюдать физическую дистанцию, маски обеспечат вам защиту", — напомнила Вуйнович.
Она отметила, что наибольшую защиту от вируса дают именно медицинские маски. При этом средства индивидуальной защиты из ткани обеспечивают защиту окружающим, но не надевшему такую маску.
"Например, человек, который может быть заразен, при ношении маски не сможет распространить капли или сократит их количество при возможном попадании на другого человека при контакте на расстоянии менее 1,5 метра", — рассказала Вуйнович.
Она добавила, что в общественных местах маску снимать категорически нельзя. Кроме того, к маске нельзя прикасаться руками.
Ранее стало известно, какие защитные перчатки лучше всего носить в жару. Об этом Москве 24 рассказала доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
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В мире , Видео , Общество , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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