Антикитайский план США относительно G11

Президент США Дональд Трамп сделал важное замечание: «Я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран» (31.05.2020).

Великобританию, Францию, Германию, Италию и G7, основанная в 1975 году и объединяющая в своем составе США, Канаду Японию , коротко говоря, является «западным капиталистическим блоком».

Однако условий, в которых создавалась эта группа 45 лет назад, больше нет — мир изменился. Создается новый мир. И есть более развитые страны, чем те, что входят в клуб «самых развитых». Прежде всего Китай

Поэтому утверждение Трампа о том, что G7 — «устаревшая группа», справедливо.

От G7 к G11 и D10

Но если G7 устарела, что Трамп предлагает вместо нее? В этом и заключается суть вопроса…

Иными словами, США хотят, чтобы G7 стала G11.

Хорошо, с присоединением России и Индии G7 перестанет быть «западным клубом», но Китая нет! Это еще не все. В это же время от Великобритании тоже поступило предложение: создать D10 или «Клуб демократических партнеров».

Предложение британского правительства, обращенное к США, заключается в том, чтобы добавить в G7 Индию , Южную Корею, Австралию и создать D10. Предложение Лондона отличается от предложения Вашингтона тем, что, помимо Китая, Лондон желает оставить в стороне и Россию…

План Лондона предполагает создание «пула поставщиков оборудования 5G» в противовес «Хуавэй». На прошлой неделе британские газеты написали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует уменьшить участие китайской «Хуавэй» в британской сети 5G.

5G многое изменит, и США с Великобританией сосредоточены на препятствовании лидерству китайской «Хуавэй» в этой сфере…

Цель: расширенный Запад против Китая

У Вашингтона гораздо более масштабная цель.

Об этом мы подробно говорили в нашей книге под названием «Конец американской гегемонии». Цель США — создать «расширенный Запад против Китая». «Большая стратегия» США также связана с тем, как будет реализована эта цель…

Главным ключом Вашингтона к созданию «расширенного Запада против Китая» была «ельцинская Россия». Поэтому возникла G8, однако «путинская Россия» не последовала этому плану!

Более того, с годами, наоборот, образовался китайско-российский альянс, о чем говорится и в стратегических документах США. В январе 2019 года Директор национальной разведки США Дэн Коутс (Dan Coats) в докладе Сенату США сделал следующий вывод: «Китай и Россия объединились против США, как никогда раньше».

Поэтому США считают, что создать противовес Китаю можно не столько с Россией, сколько с Индией. В этой связи в июне 2019 года США изменили свою «Азиатско-Тихоокеанскую стратегию» на «Индо-Тихоокеанскую стратегию».

Москва отклоняет план

И вот теперь США стремятся создать «расширенный Запад против Китая» за счет как России, так и Индии. Таким образом они рассчитывают одним выстрелом убить двух зайцев. С одной стороны, изолировать Китай, с другой — ослабить ШОС БРИКС , в которые Россия и Индия входят вместе с Китаем!

Но возможно ли это? Нет, конечно! На это указывает первое заявление Министерства иностранных дел России относительно предложения США.

Так, официальный представитель российского МИД Захарова говорит: «Мы согласны с высказыванием президента США о том, что G7 является „устаревшей группой стран". Однако без участия Пекина едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения. Кроме того, уже существует эффективный и хорошо зарекомендовавший себя формат — G20, где представлены и G7, и БРИКС, и в целом ведущие центры экономического роста и политического влияния всего мира, а не только одной его части“ (02.06.2020).

Иными словами, Москва выступает за продолжение пути в формате созданной в 1999 году G20, куда входит и Китай.

»Век Азии»

Да, создается новый мир. И заявление о том, что G7 устарела, и предложения об альтернативных форматах являются частью борьбы за то, как будет строиться «новый мир»…

В то время как «американский век» заканчивается и начинается «век Азии», многие «старые» институты претерпят изменения.