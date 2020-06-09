Какой праздник 9 июня 

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Во вторник, 9 июня, отмечаются Международный день аккредитации и День южноамериканского футбола. В этот день родился первый российский император Петр I и скончался английский писатель Чарльз Диккенс

Накануне, 8 июня, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день океанов и День социального работника в России

В православии 9 июня — обретение мощей преподобного Нила Столобенского (1667 год) и память праведного Иоанна Русского, исповедника (1730 год).

9 июня Петр I поделил российские губернии на провинции и уезды (1719 год), в США запатентовали искусственную челюсть (1822), в Москве открылся исторический музей (1883), в СССР учредили медаль «За взятие Берлина» (1945), состоялась премьера первого «Парка Юрского периода» (1993), столицу Казахстана перенесли из Алма-Аты (1994).