Какой праздник 9 июня 

Во вторник, 9 июня, отмечаются Международный день аккредитации и День южноамериканского футбола. В этот день родился первый российский император Петр I и скончался английский писатель Чарльз Диккенс.
Накануне, 8 июня, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день океанов и День социального работника в России.
В православии 9 июня — обретение мощей преподобного Нила Столобенского (1667 год) и память праведного Иоанна Русского, исповедника (1730 год).
9 июня Петр I поделил российские губернии на провинции и уезды (1719 год), в США запатентовали искусственную челюсть (1822), в Москве открылся исторический музей (1883), в СССР учредили медаль «За взятие Берлина» (1945), состоялась премьера первого «Парка Юрского периода» (1993), столицу Казахстана перенесли из Алма-Аты (1994).
9 июня родились первый российский император Петр I Великий (1672 год), создатель одного из первых паровозов, английский изобретатель Джордж Стефенсон (1781), американский композитор Коул Портер (1891), журналист и писатель Юрий Щекочихин (1950), голливудский актер Джонни Депп (1963), американская актриса Натали Портман (1981).
9 июня скончались муза Данте Алигьери Беатриче (1290 год), английский писатель Чарльз Диккенс (1870), лауреат Нобелевской премии, американский генетик Джордж Уэлс Бидл (1989), актриса Инна Ульянова (2005).