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В Нидерландах рассказали об осколках у членов экипажа MH17 

Вероника Полынина и ещё 5 13 минут назад
В теле капитана экипажа самолета MH-17 обнаружен осколок в форме бабочки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Тейса Бергера.
В судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении самолета «Малазийских авиалиний» в небе над Донецкой областью летом 2014 года.
Прокурор Тейс Бергер сообщил суду, что в телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков, один из них в форме бабочки.
Всего в обломках самолета и телах погибших удалось обнаружить только 370 осколков из 8 тысяч, форму бабочки имеют два из них: один — в передней части кабины, а другой — в теле капитана MH17. Бергер рассказал, что на основе найденных осколков была проведена сравнительная экспертиза, которая показала, что они имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с ракетой 9М38.
США отказались раскрывать секретные данные по делу MH17
При этом натурные эксперименты концерна ПВО «Алмаз-Антей», проведенные в 2015 году, показали, что MH17 был сбит зенитной ракетой 9М38, которая была снята с вооружения в России в 2011 году. Тогда специалисты отвергли вариант поражения самолета более современной ракетой 9М38М1, поскольку в этом случае он имел бы большое количество повреждений в форме бабочки: каждый четвертый из 7 тысяч осколков данной ракеты — это двутавр с наибольшей кинетической энергией.
Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.
В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию. Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам — Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову — и гражданину Украины Леониду Харченко.
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В мире , Видео , Катастрофы , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Boeing , Алмаз-Антей , РИА Новости
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