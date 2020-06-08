В Нидерландах рассказали об осколках у членов экипажа MH17 

В теле капитана экипажа самолета MH-17 обнаружен осколок в форме бабочки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Тейса Бергера.

В судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении самолета «Малазийских авиалиний» в небе над Донецкой областью летом 2014 года.

Прокурор Тейс Бергер сообщил суду, что в телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков, один из них в форме бабочки.

Всего в обломках самолета и телах погибших удалось обнаружить только 370 осколков из 8 тысяч, форму бабочки имеют два из них: один — в передней части кабины, а другой — в теле капитана MH17. Бергер рассказал, что на основе найденных осколков была проведена сравнительная экспертиза, которая показала, что они имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с ракетой 9М38.

При этом натурные эксперименты концерна ПВО «Алмаз-Антей» , проведенные в 2015 году, показали, что MH17 был сбит зенитной ракетой 9М38, которая была снята с вооружения в России в 2011 году. Тогда специалисты отвергли вариант поражения самолета более современной ракетой 9М38М1, поскольку в этом случае он имел бы большое количество повреждений в форме бабочки: каждый четвертый из 7 тысяч осколков данной ракеты — это двутавр с наибольшей кинетической энергией.