Дело MH17: Нидерланды умолчали о новом фигуранте

Заместитель главного прокурора Нидерландов Дигна ван Бецелаер уклонилась от прямого ответа на вопрос, есть или нет новый фигурант в деле MH17, заявив лишь, что расследование крушения малайзийского Boeing на востоке Украины продолжается, и нужны свидетели, чтобы получить больше информации.

Ранее ряд британских СМИ (включая проект Bellingcat и ВВС) заявили, что установили личность одного из фигурантов: они утверждали, что человеком, который проходил в материалах Совместной следственной группы (ССГ) под именем "Владимир Иванович", якобы может быть первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака

Ранее пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать публикацию в СМИ о новом фигуранте заявила, что по делу по-прежнему проходят лишь четыре человека с таким статусом.

"Расследование все еще продолжается, и в отношении экипажа "Бука", и того, кто отдавал приказ о его запуске. В декабре прошлого года мы призвали свидетелей обратиться к нам. Сейчас мы получили информацию от Bellingcat. Но нам нужны свидетели для того, чтобы получить больше информации. Но так как расследование еще идет, я не могу сказать вам больше", — сказала ван Бецелаер на пресс-брифинге по итогам первого дня июньского блока слушаний.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.