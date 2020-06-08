Дело MH17: Нидерланды умолчали о новом фигуранте

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В Нидерландах уклонились от ответа на вопрос о новом фигуранте дела MH17 

РИА Новости 1 час назад
Заместитель главного прокурора Нидерландов Дигна ван Бецелаер уклонилась от прямого ответа на вопрос, есть или нет новый фигурант в деле MH17, заявив лишь, что расследование крушения малайзийского Boeing на востоке Украины продолжается, и нужны свидетели, чтобы получить больше информации.
Ранее ряд британских СМИ (включая проект Bellingcat и ВВС) заявили, что установили личность одного из фигурантов: они утверждали, что человеком, который проходил в материалах Совместной следственной группы (ССГ) под именем "Владимир Иванович", якобы может быть первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.
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Ранее пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать публикацию в СМИ о новом фигуранте заявила, что по делу по-прежнему проходят лишь четыре человека с таким статусом.
"Расследование все еще продолжается, и в отношении экипажа "Бука", и того, кто отдавал приказ о его запуске. В декабре прошлого года мы призвали свидетелей обратиться к нам. Сейчас мы получили информацию от Bellingcat. Но нам нужны свидетели для того, чтобы получить больше информации. Но так как расследование еще идет, я не могу сказать вам больше", — сказала ван Бецелаер на пресс-брифинге по итогам первого дня июньского блока слушаний.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Комментарии 35
В мире , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Андрей Бурлака , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , ФСБ , Boeing , РИА Новости , Bellingcat , Нидерланды
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