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«Новичок» запретили 

Lenta.ru и ещё 2 45 минут назад
«Новичок» запретили
Фото: Reuters
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесла четыре новые категории химического оружия, включая нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», в список запрещенных. Об этом говорится в Twitter представительства Канады в организации.
«Четыре новые категории химического оружия, в том числе "Новичок", который использовался в Солсбери в 2018 году, были внесены в Конвенцию о химическом оружии. Лидерство Канады в этом вопросе сделало мир более безопасным», — говорится в публикации.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ, органа российской военной разведки.
От контакта с «Новичком» пострадали двое полицейских, а также двое местных жителей — Чарли Роули и Дон Стерджесс. Последняя затем скончалась в больнице.
Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — Александр Петров и Руслан Боширов. В интервью RT они подтвердили, что посещали Солсбери в марте 2018 года с целью «оторваться». Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.
С отравлением Скрипалей также предположительно связан и третий агент российских спецслужб под вымышленным именем Сергей Федотов. Bellingcat заявила, что Федотов на самом деле — выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев. Москва отвергает все обвинения.
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Комментарии 3
В мире , Денис Сергеев , Сергей Федотов , Сергей Скрипаль , Анатолий Чепига , Александр Петров , Руслан Боширов , Александр Мишкин , Дон Стерджесс , МИД , ОЗХО , ГРУ , Bellingcat , Канада
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