Американские власти не могут предоставить засекреченные спутниковые снимки, на которых якобы зафиксирован пуск ракеты по малайзийскому Boeing , потерпевшему крушение на Украине в 2014 году. Об этом в процессе о гибели пассажиров заявил судья Хендрик Стинхейс, сообщает РИА Новости.

Стинхейс подчеркнул, что впервые прокуратура Нидерландов запросила снимки в 2014 году. В ответ США направили меморандум, с которым ознакомился национальный прокурор по борьбе с терроризмом. Выводы сотрудника надзорного органа были приложены к досье.

С началом судебного процесса было решено запросить у американских властей дополнительные материалы, касающиеся съёмки пуска ракеты. Однако в США пояснили, что ничем дополнить ранее посланный документ не могут.

Изначально Киев обвинил ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики в выстреле по пассажирскому самолету. По версии следствия, для удара по Boeing был использован зенитно-ракетный комплекс «Бук», стоявший на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российские военнослужащие утверждают, что выстрел был сделан с территории подконтрольной украинской армии.