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США отказались раскрывать секретные данные по делу MH17 

Павел Тиунов 26 минут назад
Американские власти не могут предоставить засекреченные спутниковые снимки, на которых якобы зафиксирован пуск ракеты по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение на Украине в 2014 году. Об этом в процессе о гибели пассажиров заявил судья Хендрик Стинхейс, сообщает РИА Новости.
Стинхейс подчеркнул, что впервые прокуратура Нидерландов запросила снимки в 2014 году. В ответ США направили меморандум, с которым ознакомился национальный прокурор по борьбе с терроризмом. Выводы сотрудника надзорного органа были приложены к досье.
С началом судебного процесса было решено запросить у американских властей дополнительные материалы, касающиеся съёмки пуска ракеты. Однако в США пояснили, что ничем дополнить ранее посланный документ не могут.
Как сообщал «Рамблер», обвиняемыми по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего в 2014 году рейс MH17, проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.
Изначально Киев обвинил ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики в выстреле по пассажирскому самолету. По версии следствия, для удара по Boeing был использован зенитно-ракетный комплекс «Бук», стоявший на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российские военнослужащие утверждают, что выстрел был сделан с территории подконтрольной украинской армии.
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В мире , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Boeing , РИА Новости , США
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