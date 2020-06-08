ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом 

Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — сказал Гебрейесус на брифинге, его слова приводит ТАСС.

Глава ВОЗ отметил, что в течение девяти из последних десяти дней коронавирусом заболевали 100 тысяч человек ежедневно, накануне было зафиксировано 136 тысяч новых случаев. 75% из них относятся к 10 странам Америки и Южной Азии.

По словам Гебрейесуса, тяжелая ситуация наблюдается также в странах Африки и ряде государств Восточной Европы и Центральной Азии.

Глава ВОЗ напомнил, что на сегодняшний день в мире выявлено почти 7 миллионов заболевших коронавирусом, число летальных исходов приблизилось к 400 тысячам.

Как сообщал «Рамблер», 5 марта Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свое отношение к медицинским маскам и рекомендовала носить их в общественных местах не только людям с симптомами заболевания, но и всем в качестве средства индивидуальной защиты.