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ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом 

Вероника Полынина и ещё 13 27 минут назад
Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — сказал Гебрейесус на брифинге, его слова приводит ТАСС.
В ВОЗ сообщили о выходе России на плато по коронавирусу
Глава ВОЗ отметил, что в течение девяти из последних десяти дней коронавирусом заболевали 100 тысяч человек ежедневно, накануне было зафиксировано 136 тысяч новых случаев. 75% из них относятся к 10 странам Америки и Южной Азии.
По словам Гебрейесуса, тяжелая ситуация наблюдается также в странах Африки и ряде государств Восточной Европы и Центральной Азии.
Глава ВОЗ напомнил, что на сегодняшний день в мире выявлено почти 7 миллионов заболевших коронавирусом, число летальных исходов приблизилось к 400 тысячам.
Как сообщал «Рамблер», 5 марта Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свое отношение к медицинским маскам и рекомендовала носить их в общественных местах не только людям с симптомами заболевания, но и всем в качестве средства индивидуальной защиты.
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В мире , Видео , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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