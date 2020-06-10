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Меган Маркл обвиняют в краже драгоценностей принцессы Дианы 

Экспресс газета и ещё 10 4 часа назад
Меган Маркл обвинили в краже у принцессы Дианы
Фото: Reuters
На днях издание National Enquirer выдвинуло неожиданное и серьезное обвинение против герцогини Меган Маркл. СМИ сообщило, что после того, как Маркл вместе с принцем Гарри покинула Лондон и переехала жить сначала в Канаду, а потом и в США, она якобы прихватила с собой некоторые драгоценности принцессы Дианы.
По подсчетам журналистов, Меган вывезла украшения общей стоимостью 10 миллионов долларов. Как известно, Маркл и правда взяла некоторые драгоценности, а именно кольцо, которое еще в прошлом году подарил ей принц Гарри. Он использовал для изготовления этого кольца два бриллианта из браслета покойной матери. Само собой, это кольцо все еще принадлежит Меган.
Однако, по правилам королевской семьи, все украшения должны были быть возвращены в казну. К слову, Диана еще после развода с принцем Чарльзом вернула почти все подаренные ей украшения королевской семье. Раз Меган и Гарри отреклись от королевской семьи, то Маркл тоже должна была вернуть все драгоценности, в том числе и те два камня из кольца, однако герцогиня этого так и не сделала.
По словам журналистов, при переезде Меган забрала еще несколько украшений, которые когда-то принадлежали принцессе Диане, и даже не подумала их вернуть.
Сейчас Меган Маркл и принц Гарри живут в Лос-Анджелесе, но как говорят друзья Гарри, принц уже не раз пожалел об этом решении и не исключено, что в скором времени пара вернется обратно в Лондон.
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