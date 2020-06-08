Как Минск экономит миллионы на советских ракетах

Белорусские новости, фактический отказ Нехватка финансовых ресурсов и, как пишет издание, фактический отказ России от укрепления оборонного потенциала Белоруссии на льготных условиях вынуждают Минск обновлять старую боевую технику. Кроме того ВПК страны ремонтирует боеприпасы с истекшим сроком годности. В том числе ракеты для боевой авиации.

Новая управляемая ракета стоит около 650 тысяч долларов, модернизация старой обходится всего в 7 тысяч.

Когда Александр Лукашенко посещал 22 мая опытно-производственный участок НПО ООО «ОКБ ТСП» в Мачулищах под Минском, помимо самой новой ракетной техники президенту показали, как можно судить по телерепортажу, образцы модернизированных управляемых ракет (УР) класса «воздух — воздух» Р-60, Р-73 и Р-27.

По мнению экспертов, важность реновации этих боеприпасов объясняется тем, что сегодня ими вооружены практически все боевые самолеты и вертолеты белорусских ВВС и войск ПВО. При том что закупки больших партий новых УР аналогичного назначения за рубежом маловероятны: это дорого, а идти на льготные поставки в Белоруссию Москва не хочет.

Р-60

Своим происхождением УР Р-60, как и ряд других советских ракет класса «воздух — воздух», которыми и поныне, помимо российских, вооружены боевые самолеты многих стран, включая Белоруссию, обязана американской AIM-9B Sidewinder. В начале 60-х годах прошлого века после воздушных боев между ВВС КНР и Тайваня в руки китайцев попали хорошо сохранившиеся фрагменты УР AIM-9B, которые были переданы СССР.

Это позволило советским конструкторам к 70-м годам создать собственные версии таких боеприпасов, на первых порах с худшими характеристиками, чем оригинал. Однако более поздние разработки уже не только не уступали зарубежным образцам, но по многим тактико-техническим показателям превосходили их. УР Р-60 (АА-8 Aphid по классификации НАТО ) создавалась специально для ближнего маневренного боя и поэтому при относительно небольших размерах и массе (43 кг) имела массивные управляющие плоскости. Это обеспечивало ей хорошую маневренность.

Р-60 оснащалась тепловой головкой самонаведения (ГСН) «Комар», не требующей охлаждения фотоэлемента. Первичное целеуказание ГСН осуществлялось при помощи радиолокационной станции самолета-носителя или теплопеленгатора. Минимальная дальность пуска УР составляла 200-250 м при перегрузках до 7 g. Сама же ракета выдерживала перегрузки до 42 g.

Р-60 оснащалась радиовзрывателем, который срабатывал при пролете в 5 м от цели. Боевая часть (БЧ) начинялась вольфрамовыми стержнями. Имелась возможность устанавливать БЧ с поражающими элементами из обедненного урана. Принятая на вооружение примерно в 1973 году, первая версия УР Р-60 несколько уступала по боевым возможностям американской AIM-L, принятой на вооружение в 1976 году.

В результате реновации, проведенной ООО «БСВТ — новые технологии», модернизированная УР, получившая обозначение Р-60БМ, оснащена: новыми помехозащищенными ГСН (инфракрасной, или тепловизионной, лазерной); новым блоком управления автопилотом, реализующим современные алгоритмы наведения на цель; новым неконтактным лазерным взрывателем, обеспечивающим надежное срабатывание БЧ в заданной зоне; новым двухрежимным твердотопливным ракетным двигателем (ТТРД).

Важно, что теперь УР Р-60БМ может применяться не только с борта воздушных носителей, но и в качестве боеприпаса для наземных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности.

дальность поражения целей — 0,3-10 км;

высота поражения целей при запуске с ЗРК — 0,1-5 км;

скорость полета УР — 730-850 м/сек;

вероятность поражения целей одной УР — 0,9. Основные тактико-технические характеристики (ТТХ) Р-60БМ:

Р-73

Советская Р-73 (AA-11 Archer) была разработана в начале 1980-х годов и представляет собой УР малого радиуса действия с инфракрасной ГСН. По сравнению с предшествующими разработками она имеет целый ряд новшеств (ТТРД с изменяемым вектором тяги, элевоны на неподвижных хвостовых стабилизаторах и управляющие передние плоскости).

Вследствие этого по показателям маневренности и точности Р-73 в момент появления превзошла все современные ей зарубежные аналоги, от американской AIM-9L/M Sidewinder до израильской Python-3.

Р-73 предназначалась для поражения целей, находящихся вне оси движения самолета-носителя, и наводилась прицелом с очень широкой полосой захвата. Благодаря этому летчик не был ограничен возможностями поворотного устройства пусковых направляющих и мог поразить цель в любой точке передней полусферы. Причем ему не приходилось маневрировать для захвата цели на дисплее лобового стекла.

У последующих модификаций Р-73 был увеличен радиус действия, усовершенствованы бортовые системы и повысилась устойчивость к мерам противодействия противника. Была также разработана модель Р-73, с помощью которой можно было сбивать летящие в задней полусфере самолеты противника.

Версия этой УР, получившая обозначение Р-73БМ, в результате модернизации на ООО «БСВТ — новые технологии» получила: новую всеракурсную инфракрасную ГСН с углом зрения 45-60 градусов, значительно повышающую помехозащищенность УР; возможность применения комбинированного метода наведения (включая инерциально-навигационный); новый ТТРД; новый блок управления автопилотом, реализующий современные алгоритмы наведения на цель; новый неконтактный лазерный взрыватель, обеспечивающий надежный подрыв БЧ на убойной дистанции;

Как и в случае с Р-60БМ, обеспечена возможность применения Р-73БМ в качестве боеприпаса для ЗРК при использовании специального пускового модуля.

дальность поражения цели — 0,3-12 км;

высота поражения для ЗРК — 0,1-7 км;

высота поражения с воздушного носителя — 0,005-20 км;

вероятность поражения цели одной УР — 0,8;

максимальная перегрузка УР — 40 g;

максимальная перегрузка цели — 12 g. Основные ТТХ Р-73БМ:

Р-27

УР средней и большой дальности Р-27 (AA-10 Alamo) была принята на вооружение в 1987 году в качестве основного средства поражения класса «воздух — воздух» для советских истребителей МиГ-29 и Су-27.

Изначально УР Р-27 выпускались в нескольких модификациях, отличавшихся сочетанием двух типов ГСН (полуактивной радиолокационной — «Р» и тепловой — «Т») и двух типов ТТРД (со стандартной и увеличенной энерговооруженностью). УР с увеличенной энерговооруженностью имеют в индексах дополнительную букву «Э». Например, Р-27ЭР и Р-27ЭТ.

В последующем к этой линейке добавились версии УР с пассивной — «П» и активной — «А» радиолокационными ГСН.

Дальность пуска УР семейства Р-27 — от 70 до 130 км. Скорость — порядка 5500 км/час. БЧ — стержневая, масса для всех модификаций — 39 кг. Взрыватель — контактный и неконтактный радиолокационный. Радиус срабатывания взрывателя — 5-6 м.

Для обновления УР Р-27 с истекшим сроком годности на производственном участке «Орша» ООО «БСВТ — новые технологии» была разработана соответствующая технологическая документация. На ее основании производится глубокий ремонт блока энергоснабжения, ГСН и взрывателя. Одновременно проверяются состояние ТТРД и его пригодность для дальнейшего хранения и эксплуатации УР.

Стоимость ремонта одного такого боеприпаса оценивается в сумму, эквивалентную 7000 долларов. Для сравнения: цена новой УР Р-27 на международном рынке составляет порядка 650 000 долларов.

В 2019-м — начале 2020 года ООО «БСВТ — новые технологии» вернуло после ремонта белорусским военным 140 ракет Р-27. 27 мая состоялась передача очередных 30 отремонтированных боеприпасов. Учитывая объем работ (как выполненных, так и предстоящих), можно сделать вывод, что сумма экономии только по этой УР может составить десятки миллионов долларов.

Цифры по Р-60БМ и Р-73БМ пока не обнародованы, но есть основание полагать, что и там можно говорить о миллионных суммах. А это весьма немаловажно, учитывая намерение руководства России перевести военно-техническое сотрудничество с Белоруссией исключительно на коммерческую основу.

Но дело даже не в деньгах: сегодня прослеживается явное нежелание Кремля укреплять оборонный потенциал (и тем самым самостоятельность) своего главного союзника, который проявляет строптивость по поводу и без повода.