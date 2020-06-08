На фоне массовых беспорядков в США , автор размышляет о пассивности украинцев в отношении беспредела местной полиции. Отдельно он заостряет внимание на фигуре главы МВД Арсене Авакове. Сторонники министра утверждают, что только он может «защитить Украину от Путина». А на самом деле за чиновником тянется длинный шлейф коррупционных скандалов…

Соединенные Штаты, на радость своим врагам, и прежде всего Москве , вошли в полосу глубокого общественно-политического кризиса, вызванного убийством чернокожего мужчины при задержании его полицией. По всей стране проходят акции протеста, за которыми шлейфом тянутся беспорядки, жесткие стычки с правоохранителями, мародерство, грабежи, поджоги.

Это ухудшает общую социально-экономическую ситуацию в стране, которая и без того была нерадостной из-за пандемии коронавируса и необходимости введения жесткого локдауна. «Америка начинает рассыпаться. США вступили в период смятения», — постом в твиттере злорадствовал российский сенатор и уважаемый на родине эксперт по внешней политике Алексей Пушков , обсуждая детали о том, что сейчас США сталкиваются с «внутренним расколом» и «расовым бунтом».

С одной стороны, довольно сложно не согласиться с тем, что США действительно переживают едва ли не наибольший общественный кризис, начиная с 1968 года. Напомним, тогда бунты американских студентов дополнялись акциями протестов афроамериканского населения, возмущенного жестоким убийством своего духовного наставника Мартина Лютера Кинга. В настоящее время американское правительство находится в сложном положении, фактически в цугцванге. Ведь слишком жесткие меры принимать нельзя, чтобы не спровоцировать еще более сильные волнения. В то же время надо навести порядок в городах, где ни в чем не виновные люди страдают от мародерства и грабежей.

Вспомним, с чего все началось. Двадцать пятого мая полицейский патруль в городе Миннеаполисе выехал по вызову владельца магазина, который пожаловался, что клиент за пачку сигарет расплатился фальшивой двадцати долларовой купюрой. Им оказался 46-летний чернокожий житель города Джордж Флойд, работавший охранником парка Сент-Луис . Как выяснилось, Флойд уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По меньшей мере, пять раз он отбывал тюремные сроки различной продолжительности. В частности, отсидел пять лет за вооруженное ограбление.

Во время описанного задержания Флойд оказал сопротивление. Поэтому полиция вполне законно прибегла к жестким действиям, надела задержанному наручники, положив его плашмя на асфальт. Но законность заканчивается в тот момент, когда один из полицейских Дерек Шовин, несмотря на то, что задержанный уже не сопротивлялся, уперся ему коленом в шею.

Позже в социальных сетях появилось видео, на котором был продемонстрирован этот момент. Флойд в этот момент несколько раз повторял, что не может дышать, после чего замолчал. Впоследствии судмедэксперты (уже во время повторной экспертизы) неопровержимо докажут, что смерть задержанного наступила из-за отсутствия кровотока в мозг. То есть Флойд умер от асфиксии, вызванной сдавливанием шеи и спины.

Итак, четверо полицейских, которые задерживали подозреваемого, превысили свои служебные полномочия. Прежде всего Шовин, своими действиями, повлекшими смерть Флойда, причем это было далеко не первое проявление жестокости за время его службы. Но вина не снимается также и с остальных троих полицейских, которые равнодушно наблюдали фактически за убийством. И неважно, что речь идет о рецидивисте, поскольку он имеет такие же права, как и остальные граждане.

Это убийство было осложнено тем, что следственные органы не своевременно выдвинули обвинения против виновников, тем самым спровоцировав в Соединенных Штатах беспорядки такого масштаба, что для их усмирения пришлось призвать на помощь Национальную гвардию. А президент Дональд Трамп вообще заявил о намерении применить армию.

Может ли это свидетельствовать о том, что «Америка начинает рассыпаться»? Отнюдь нет. Скорее это является ярким проявлением того, что американцы не терпят беззаконие, особенно, когда его совершают представители власти. Они готовы защищать свои права и ценности, часто даже прибегая к, мягко говоря, асимметричным действиям. Это стоит воспринимать прежде всего, как высокую общественную активность в борьбе за демократию.

Понятно, что хотелось бы, чтобы все эти акции протеста не сопровождались мародерством, поджогами и грабежами. Но советы давать трудно, в борьбе за торжество демократии невозможно обойтись без дополнительных потерь.

Попробуем теперь перебросить прецедентный мостик через Атлантику на родную Украину. Какими достижениями может похвастаться наша полиция. Еще не стерся из памяти тот момент, когда ее торжественно переименовывали, отвергая в небытие бестолковое советское название «милиция». Пять лет назад казалось, что реформа правоохранительных органов станет краеугольным камнем позитивных трансформаций в нашем обществе. Что полицейский в новом мундире, так похожем на американский, будет ничем не хуже своих западных коллег. Мы массово селфились с представителями обновленной патрульной полиции, мы искренне улыбались им, встречая на улице, мы верили им… Мы были свято убеждены, что ничего похожего на врадиевские события (в ночь с 26 на 27 июня 2013 года двое полицейских совершили групповое изнасилование, которое закончилось покушением на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении жительницы поселка Врадиевка 29-летней Ирины Крашковой —прим. перев.) не могут повториться в принципе.

Но время шло, а реформа так и не продвинулась дальше красивой формы и обновленного состава полицейских патрульной службы, которые стали все меньше отличаться от своих предшественников. А может, мы и сами виноваты, потому что не слишком требовали реальных изменений, полагались на Арсена Авакова, который в своем эпистолярном творчестве в социальных сетях якобы сумел убедить всех в успешном осуществлении реформ?

Даже вопиющий случай в Кагарлыкском райотделе (изнасилование и пытки людей — прим. перев.) общество почему-то проглотило. Не прибегло к массовым акциям, беспорядкам, штурмам участков. Хотя бы наподобие того, как среагировали люди во Врадиевке в 2013 году.

Ведь в Кагарлыке полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима имели дело не с каким-то опасным рецидивистом. Они издевались над молодой женщиной, а напоследок еще и изнасиловали ее. Двое полицейских совершали бесчинства, а целый участок сделал вид, что ничего особенного не происходит. Вот вам и вся реформа.

И тут вопрос должен возникнуть прежде всего даже не к этим нелюдям в погонах, ведь как-то они смогли попасть на работу в полицию. Как и к тому, что их покрывало начальство, несмотря на то, что это, как выяснилось, уже далеко не первое проявление их звериной жестокости во время допросов. То есть такое поведение в системе правоохранительных органов, очевидно, было привычным делом. И все так бы и продолжалось, если бы Кузий и Сулима совсем не потеряли голову от безнаказанности и этот инцидент не вышел бы наружу.

Мы уже стали понемногу забывать о смерти пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. А не стоит, особенно с учетом того обстоятельства, что погиб он от пули нетрезвых полицейских, которые своеобразно развлекались с оружием около своего дома. Однако виновные до сих пор не наказаны.

Но тут снова появляются свежие примеры, которые отнюдь не свидетельствуют о профессиональности и добросовестности украинских правоохранительных органов. Это и массовая перестрелка в Броварах, и минирование моста метро в Киеве и тому подобное.

Учитывая вышесказанное, вынужден в очередной раз задать вопрос, на который неоднократно обращал внимание в своих статьях: что Арсен Аваков, который прежде всего должен отвечать за все эти безобразия, до сих пор делает на посту министра внутренних дел?

Арсен Аваков — уникальный в определенных смыслах министр. Прежде всего потому, что еще никто так долго, как он, не находился на этой должности на Украине. Во-вторых, ни один руководитель МВД еще не имел в этой стране такого влияния, которое имеет Аваков. Он единолично руководит Нацполицией, МВД, патрульной полицией, Государственной пограничной службой, ГСЧС, Государственной миграционной службой, Нацгвардией, а еще и создает под своим руководством парамилитарные организации. В-третьих, это министр, который постоянно со дня своего назначения нарушает конституцию и законы, которые обязывают чиновника использовать в своей деятельности государственный язык. А ему что? А он плевать хотел.

Аваков засел в своем кресле так прочно, что ни одна сила, ни один премьер-министр или президент не в состоянии его оттуда выпихнуть. Ничем, вероятнее всего, завершится и нынешняя попытка наехать на «суперминистра». Но при этом, по крайней мере, вырисовываются очень интересные тенденции.

Меня, например, заинтересовал тот факт, что, как только над Аваковым начинают сгущаться тучи, как в его защиту выступают те блогеры, которые обычно защищают позиции Петра Порошенко еще со времен его президентства (я умышленно не употребляю выражение «порохоботы», чтобы никого не обидеть и не упростить ситуацию). Многие из них в прошлом году резко критиковали главу МВД, объявив чуть ли не врагом государства за то, что тот накануне президентских выборов почти открыто встал на сторону Владимира Зеленского . Но в настоящее время их риторика стремительно изменилась. Они начали вполне серьезно утверждать, что Авакову сейчас нет альтернативы.

Возьмем, к примеру, заядлого апологета пятого президента Карла Волоха . Его новый пост в защиту Авакова стал уже притчей во языцех, вроде той, когда он оставляет за руководством право на коррупцию, лишь бы «Путин не напал». Здесь господин Волох снова пугает своих фолловеров коллективным Путиным, от которого нас способен защитить никто иной как Арсен Борисович.

«Интересно, сколько из порядочных, патриотично настроенных людей, последние дни принимавших участие в атаках на Авакова, понимают, что действуют в полном соответствии с планом Ермака? Сколько из них помнят, что речь идет о коменданте майдана, в активе которого подавление (бескровное) «русской весны‟ в Харькове, организация и вооружение добробатов, создание Нацгвардии и т. п? А сколько из них осознают, что, в случае, если этот план (Ермака) будет реализован, то на место министра внутренних дел придет очередной Бабиков (Соколов, Венедиктова), которые ни на секунду не остановятся, чтобы отдать приказ стрелять по участникам следующего майдана, без которого, очевидно, уже не обойдемся?» — задает риторический вопрос Карл Волох.

Из-за этих высказываний не может не возникнуть подозрение, что Порошенко сумел договориться с Аваковым, по крайней мере заключить с ним некий пакт после длительных распрей. Лишним подтверждением этих подозрений стало то, с какой настойчивостью представители фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде противились инициативе, казалось бы, союзнической партии «Голос» подписать письмо с требованием отставки действующего министра внутренних дел. Адепты Порошенко утверждали, что эта инициатива — только пиар «Голоса», что она не имеет никакой юридической силы, что надо поднимать вопрос не об отставке одного министра, а целого правительства. Николай Княжицкий , например, утверждает, что подписывать документ нет смысла, потому что голосов для отставки Авакова и так не наберется. А Владимир Арьев вообще написал в твиттере следующее заявление: «Это ответ на отказ „Голоса‟ поддержать нас в наездах власти на наших коллег“. Одним словом, со стороны ЕС мы услышали лишь то, что представители младшего поколения справедливо называют „гнилыми отмазками“.

То, что же будет дальше с Аваковым? Мы еще не забыли, какой коррупционный шлейф тянется за ним. Не забыли его рюкзаков для подразделений министерства, приобретенных по завышенным ценам через предприятия, подконтрольные семье Арсена Авакова. Сколько в свое время готовилось резонансных дел о коррупции в МВД, о конфликте интересов, о непотизме (покровительство, предоставляемое друзьям или родственникам вне зависимости от их профессиональных качеств — прим. перев.). А с Авакова, как с гуся вода.

Вероятнее всего, что такой же эффект будут иметь и актуальные попытки сместить Авакова, потому что создается впечатление, что действующий президент Зеленский также крайне нуждается в нем. По крайней мере министр сумел навязать главе государства такое мнение.

А мы — не американцы, как-то потерпим, не прибегая к эксцессам. И дальше будем верить, что Авакову нет альтернативы, а то и у нас будет, как в Америке.