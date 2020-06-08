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КНДР перестала выходить на связь с Южной Кореей по гражданской связи 

РИА Новости 26 минут назад
КНДР перестала выходить на связь
Фото: Reuters
КНДР перестала отвечать на телефонные звонки из Южной Кореи в координационном бюро между властями двух корейских государств, однако "горячая линия" связи военных ведомств двух сторон работает нормально, согласно поступившим в понедельник сообщениям из Сеула.
Представитель министерства по делам национального объединения Республики Корея Ё Сан Ги заявил на брифинге, что "сегодня утром была плановая попытка связаться по телефону с Северной Кореей, однако в настоящее время северокорейская сторона не отвечает".
"До сих пор такого еще не происходило, чтобы северная сторона не подходила к телефону", — заявил представитель министерства в эфире телеканала YTN.
Обычно стороны в координационном бюро, основанном 14 сентября 2018 года для налаживания гражданских обменов, устанавливают контакт по телефону дважды каждый будний день.
Как сообщалось ранее, 4 июля КНДР пригрозила, что прекратит контакты, в том числе по линии координационном бюро, если в Южной Корее не прекратят распространять антипхеньянские листовки над северокорейской территорией с помощью воздушных шаров.
Вместе с тем, источник в министерстве обороны Южной Кореи заявил местному агентству Рёнхап, что "горячая линия" не прерывалась.
"Юг и Север сегодня в 9 утра (03.00 мск) нормально вышли на связь по телефону, используя линию (через демилитаризованную зону) на участке западного побережья", — приводит слова агентства.
По данным его источника, также нормально работает линия связи и на восточном побережье между военными двух корейских государств.
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В мире , КНДР , Сеул
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