«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Кавчински — член Консервативной партии Великобритании и депутат нижней палаты британского парламента Палаты общин.

Сегодня он заявил, что Германия предала Европу, согласившись строить «Северный поток — 2» вместе с Россией. По словам Кавчински, «Северный поток — 2» не должен быть закончен, а власти Великобритании должны сделать для этого все возможное ради своих союзников по НАТО и в Восточной Европе.

«Мы обязаны поддержать американский санкционный режим», — считает он.

Парламентарий выразил уверенность, что посредством «Северного потока — 2» Россия сможет оказывать на Европу влияние и вмешиваться в ее внутренние дела, а масштаб предательства со стороны Германии трудно переоценить.