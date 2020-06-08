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Великобритания обвинила Германию в предательстве 

Артём Кульша и ещё 1 11 минут назад
Германия предала Европу, согласившись строить газопровод «Северный поток — 2» вместе с Россией. Об этом член парламента Великобритании Дэниел Кавчински заявил изданию Express.
«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Кавчински — член Консервативной партии Великобритании и депутат нижней палаты британского парламента Палаты общин.
Сегодня он заявил, что Германия предала Европу, согласившись строить «Северный поток — 2» вместе с Россией. По словам Кавчински, «Северный поток — 2» не должен быть закончен, а власти Великобритании должны сделать для этого все возможное ради своих союзников по НАТО и в Восточной Европе.
«Мы обязаны поддержать американский санкционный режим», — считает он.
Парламентарий выразил уверенность, что посредством «Северного потока — 2» Россия сможет оказывать на Европу влияние и вмешиваться в ее внутренние дела, а масштаб предательства со стороны Германии трудно переоценить.
На прошлой неделе Управление по охране конкуренции и потребителей Польши возбудило дело в отношении российской компании «Газпром» из-за ее отказа сотрудничать в ходе антимонопольного расследования в связи со строительством «Северного потока — 2».
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В мире , Видео , Европа , Дэниел Кавчински , Парламент Великобритании , Газпром , Консервативная партия , НАТО , Великобритания
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