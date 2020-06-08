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МИД Франции: мы не заинтересованы в отдалении России от Европы 

News.ru 29 минут назад
В Европе выступили за сближение с Россией
Фото: globallookpress.com
Париж не заинтересован в том, чтобы Россия отдалялась от Европы. Об этом заявил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.
По его словам, несмотря на разницу в подходах к урегулированию международных кризисов, сохранение диалога с Москвой соответствуем интересам Европы.
Мы не заинтересованы в том, чтобы Россия отдалялась от нас. Не поступаясь принципами и солидарностью с нашими союзниками, мы пытаемся сблизить её с Европой и побудить к курсу на основе многосторонности, — цитирует ТАСС интервью министра одному из французских региональных изданий.
Ранее NEWS.ru писал, что в Париже не поддержали идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который должен состояться в сентябре 2020 года. По мнению французского руководства, во внешней политике РФ не произошло заметных изменений, которые позволили бы присоединиться ей к сообществу.
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В мире , Европа , Политика , Дональд Трамп , Жан-Ив Ле Дриан , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , Франция
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