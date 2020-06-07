В Брюсселе начались погромы

Все новости на карте

Нарушители разбивали полицейские автомобили, бросали в стражей порядка камни и бутылки.

В Брюсселе после акции против расизма начались погромы. Нарушители разбивали полицейские автомобили, бросали в стражей порядка камни и бутылки. Кроме того, демонстранты разгромили витрины магазинов и занялись мародёрством https://t.co/gIz56YnNEd pic.twitter.com/yI5eu3MtnI— #говоритмосква (@govoritmsk) June 7, 2020 Кроме того, демонстранты разгромили витрины магазинов и занялись мародёрством.

Акция под лозунгом «Black lives matter» против расизма и полицейского насилия прошла у Дворца правосудия. Митинг собрал около 10 тысяч человек.