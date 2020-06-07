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В Брюсселе после акции против расизма начались погромы 

Говорит Москва и ещё 3 35 минут назад
В Брюсселе начались погромы
Фото: Reuters
Нарушители разбивали полицейские автомобили, бросали в стражей порядка камни и бутылки.
Европу накрыла волна митингов
Кроме того, демонстранты разгромили витрины магазинов и занялись мародёрством.
Акция под лозунгом «Black lives matter» против расизма и полицейского насилия прошла у Дворца правосудия. Митинг собрал около 10 тысяч человек.
Видео дня. Мадонна пришла на митинг в защиту чернокожих на костылях
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В мире , Брюссель
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