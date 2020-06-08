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В Швеции после антирасистской акции сожгли 30 машин 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
В Швеции после антирасистской акции сожгли 30 машин
Фото: Reuters
Около 30 машин были сожжены, 40 человек задержаны в ночь на понедельник полицией Гетеборга из-зае беспорядков, возникших после демонстрации в поддержку движения Black Lives Matter в центре города. В настоящее время пятеро правонарушителей находятся под арестом.
После неспокойной ночи в гетеборгскую полицию поступило 35 заявлений о причинении материального ущерба, в том числе о разбитых витринах магазинов. Пока это еще лишь предварительные данные, поскольку многие полицейские, дежурившие в эту ночь, еще не успели сдать рапорты, передает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ. Также стражам порядка предстоит просмотреть многочисленные записи с видеокамер и получить показания свидетелей.
После того, как ситуация в центре города несколько успокоилась, начались поджоги в районе Хисинген. Первый сигнал поступил в 02.00 мск. По сообщению Службы спасения, одновременно ей пришлось заниматься тушением 15-20 пожаров — в основном горящих машин и мусорных контейнеров.
Полиция подозревает, что за поджогами стоят разъезжавшие на мопедах по городу молодые люди, которые поливали выбранные объекты бензином и поджигали. У некоторых автомобилей сначала разбивали камнями стекла, а затем поджигали, другие загорались, находясь рядом с горящими машинами. В районе Хисинген подобное произошло по семи-восьми адресам. По состоянию на 04.00 мск все пожары были ликвидированы, однако ни одного задержанного за поджоги пока нет.
Демонстрация в поддержку движения Black Lives Matter началась в центре Гетеборга в воскресенье, на нее собралось около 2 тыс. человек. Поскольку разрешение было выдано на участие только 50 человек, полиция приняла решения прекратить акцию из-за опасности распространения коронавируса. То же самое стражи порядка решили сделать и с маршем протеста, начавшимся несколько позже. В итоге демонстранты разбились на более мелкие группы и разошлись по городу, после чего начались беспорядки.
Напомним, ранее антирасистский митинг закончился погромами в Брюсселе.
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Комментарии 2
В мире , Массовые беспорядки , ИТАР-ТАСС , Гетеборг , Швеция
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