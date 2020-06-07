РФ обвинили в нежелании «оживить» нормандский формат

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Об этом он написал в своём Twitter

«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры министров иностранных дел государств — участников нормандского формата.

МИД России заявили, что странам нормандского формата следует отказаться от политических игр и сосредоточиться на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе,