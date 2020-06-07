Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат 

RT на русском и ещё 1 31 минуту назад
РФ обвинили в нежелании «оживить» нормандский формат
Фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева «оживить» нормандский формат и достичь мира в Донбассе.
Об этом он написал в своём Twitter.
«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба.
Ранее Кулеба заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры министров иностранных дел государств — участников нормандского формата.
В МИД России заявили, что странам нормандского формата следует отказаться от политических игр и сосредоточиться на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе,
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщал, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.
Видео дня. Мадонна пришла на митинг в защиту чернокожих на костылях
RT на русском: последние новости
СМИ: Скрипали переехали в Новую Зеландию под новыми именами СМИ: Скрипали переехали в Новую Зеландию под новыми именами В Эстонии после стрельбы на автозаправке два человека погибли В Эстонии после стрельбы на автозаправке два человека погибли Франция заявила о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Северной Африке Франция заявила о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Северной Африке
В мире , Политика , Украина , Дмитрий Кулеба , Борис Грызлов , МИД , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«КГБ предупреждал»: 30 лет резне в Оше
«КГБ предупреждал»: 30 лет резне в Оше
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Названа причина заражения COVID-19 «нулевого пациента»
Названа причина заражения COVID-19 «нулевого пациента»
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
Стало известно имя избранника Екатерины Варнава
Стало известно имя избранника Екатерины Варнава
Видео
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
00:36
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
01:40
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
00:35
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
Опубликовано видео спасения женщины из воды
00:28
Опубликовано видео спасения женщины из воды
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Китай перебрасывает тысячи военных на границу с Индией
02:19
Китай перебрасывает тысячи военных на границу с Индией
Армия
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Панин выругался из-за похорон Кокшенова
00:39
Панин выругался из-за похорон Кокшенова
Шоу-бизнес
Два этапа: когда в Москве отменят пропуска
00:41
Два этапа: когда в Москве отменят пропуска
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение