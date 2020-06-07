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Глава ПНС Сарадж собрался в Москву 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Глава ПНС Сарадж собрался в Москву
Фото: РИА Новости
В ближайшие часы глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж вылетает в Москву, сообщил телеканал Al Arabia со ссылкой на источники.
Об этом сообщает «Интерфакс».
В четверг в ПНС заявили, что в ближайшие несколько дней военная эскалация в Ливии снизится благодаря усилиям российских дипломатов.
В среду утром вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг прибыл в Москву на переговоры в российском МИД. Он провел встречи с представителями Минобороны и ведомствами безопасности России.
Газета ВЗГЛЯД писала об усилиях России по деэскалации в Ливии.
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В мире , Ближний Восток , Фаиз Сарадж , Министерство обороны , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Ливия , Москва
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