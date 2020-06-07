Глава ПНС Сарадж собрался в Москву 

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В ближайшие часы глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж вылетает в Москву , сообщил телеканал Al Arabia со ссылкой на источники.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В четверг в ПНС заявили, что в ближайшие несколько дней военная эскалация в Ливии снизится благодаря усилиям российских дипломатов.

В среду утром вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг прибыл в Москву на переговоры в российском МИД . Он провел встречи с представителями Минобороны и ведомствами безопасности России.

Газета ВЗГЛЯД писала об усилиях России по деэскалации в Ливии.