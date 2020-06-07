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Стало известно местонахождение Скрипалей 

Майк Габриелян и ещё 21 18 минут назад
Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия начали новую жизнь в Новой Зеландии. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на «высокопоставленный источник в правительстве Великобритании».
Собеседник заявил, что Скрипали получили новые паспорта, биографии и живут на острове под другими именами. Им оказывает финансовую поддержку государство.
«Сдают анализы»: куда пропали Скрипали
Они вряд ли когда-либо появятся на публике. Однако, по данным The Sunday Times, Скрипали остаются на связи со своими старыми соседями.
В декабре прошлого года Росс Кэссиди и его жена Мо были шокированы тем, что получили от Скрипалей рождественскую открытку. Она не имела обратного адреса.
Британец Росс Кэссиди рассказал, что по Скрипалю было видно, что он никогда не расслаблялся. Сосед описал его как общительного, но вечно настороженного и подозрительного человека. Скрипаль открыто жил под своим именем. Это удивляло Кэссиди.
«Я никогда не понимал, почему они не дали ему псевдоним», — сказал он.
Сергей Скрипаль — бывший сотрудник российской разведки, шпионивший в пользу Британии. За предательство он был осужден в России, но затем, в рамках обмена заключенными, переехал на жительство в Британию.
В марте 2018 года британский шпион и его дочь были найдены без сознания в английском городе Солсбери. Несколько недель они были в критическом состоянии. Западные спецслужбы использовали этот инцидент в своих целях, распространив через СМИ информацию, что Скрипаля и дочь отравили российские агенты. Они якобы обмазали дверную ручку дома Скрипаля нервно-паралитическим газом «Новичок».
Москва опровергла эти домыслы. Между Россией и Британией с США начался дипломатический кризис в духе холодной войны. Это привело к высылке сотен дипломатов с обеих сторон.
При этом никаких доказательств причастности России к инциденту так и не было представлено. В русском языке появился новый англицизм — «хайли-лайкли», «высоковероятно». Он имеет ироничный смысл и используется, когда у оппонента полностью отсутствует доказательства, но это его ничуть не смущает.
Новая Зеландия входит в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes). В него входят также Британия, Австралия, Канада и США.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не верит, что в его отравлении замешан Кремль.
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В мире , Видео , Сергей Скрипаль , ГРУ , Sunday Times , Новая Зеландия
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