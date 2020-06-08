Украина никогда не вернет Донбасс, пока ею правят действующие власти, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украины".

"Эта власть Донбасс не вернет. Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии. Никогда. В Украину, где полностью ограничены все слова и свободы, где их считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться. И власть не делает ничего для того, чтобы прекратились хотя бы боевые действия", — сказала Лукаш.

В частности, добавила она, по оценке ЮНИСЕФ , с начала этого года в Донбассе пострадали десять детей — вдвое больше, чем в прошлом году при предшественнике Зеленского Петре Порошенко . Также, согласно отчету этой организации, на неподконтрольной Киеву территории разрушены девять школ, отметила экс-министр.

"Можно не заметить отчеты ОБСЕ и ООН, которые прямо говорят, что уже при Зеленском его вооруженные силы, его СБУ производят пытки, грабежи, насилие, бесконтрольное похищение людей и убийство — уже при Зеленском.

Отчеты висят в открытом доступе — власть отмалчивается, а можно что-то сделать для мира, но это не по Сеньке шапка, это не про Зеленского. Ничего он для Донбасса делать не будет. Они продолжают имитировать некие игры в мирный процесс, создавая иллюзию чего-то", — подчеркнула Лукаш.

По ее словам, за год президентства Зеленского ни одно из положений Минских соглашений или "формулы Штанмайера" выполнено не было.

"Я не жду от Зеленского совершенно ничего", — заключила экс-министр.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.