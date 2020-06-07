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В Польше за сутки выявили 580 случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
В Польше за сутки выявили 580 случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Почти 600 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Польше за минувшие сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, в течение субботы лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 580 человек. Ранее сообщалось о 492 новых случаях COVID-19 за сутки в стране.
За минувшие сутки скончались 12 человек с COVID. Общее число летальных случаев — 1155.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2007 человек, 82 759 находятся на карантине, 12 885 выздоровели.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , Польша
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