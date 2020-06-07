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Найдено место на Земле с самым чистым воздухом 

News.ru 2 часа назад
Найдено место на Земле с самым чистым воздухом
Фото: imagebroker/Arco Images/LaTerr/Global Look Press
Учёные из США и Австралии нашли регион с самым чистым воздухом на Земле. Такой воздух остался лишь над Южным океаном, окружающим Антарктиду.
В ходе исследования специалисты на специальном корабле проследовали от австралийского острова Тасмания до льдов Антарктики. По пути они постоянно брали пробы воздуха. Выяснилось, что в воздухе пограничного слоя атмосферы над Южным океаном отсутствуют аэрозольные частицы. Это подтверждает, что данная территория меньше всего затронута человеческой деятельностью.
Аэрозоли, контролирующие свойства облаков над Южным океаном, тесно связаны с биологическими процессами, происходящими в нём. Антарктида, вероятно, изолирована от распространения микроорганизмов с южных частей суши, — говорится в исследовании, опубликованном журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователи NASA совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США провели мониторинг озонового слоя над Арктикой. По словам учёных, он сильно истощился. В Арктике мартовские значения уровня озона иногда опускаются до 240 единиц. Однако в этом году были побиты все рекорды. Отметка снизилась до 205 единиц.
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Комментарии
В мире , NASA , Австралия , США , Тасмания
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