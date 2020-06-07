В США нашли новый повод обвинить Китай 

В США обвинили Пекин в попытке использовать хаос в стране в своих интересах
В дополнение к обвинениям в создании и распространении коронавируса госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай пытается использовать беспорядки в Соединенных Штатах для достижения своих политических интересов.
«Бессердечные попытки коммунистической партии Китая использовать трагическую смерть Джорджа Флойда для своей собственной политической выгоды провалятся. Пекин в любое время безжалостно навязывал коммунизм. В непростые времена Соединенные Штаты продолжают обеспечивать свободы», — приводит РИА «Новости» заявление Помпео в соцсетях.
Ранее советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью журналистам пожаловался на то, что китайцы в соцсетях буквально «наслаждаются хаосом» творящимся в Соединенных Штатах.
Официальный Пекин обвинения отвергает: в МИД Китая заявили, что КНР никоим образом не вмешивается во внутренние проблемы США и не оказывает влияния на охватившие страну протесты, связанные со смертью темнокожего американца.