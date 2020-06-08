Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор США обвинил Китай в попытках помешать созданию вакцины от COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 41 1 час назад
Китай обвинили в попытке помешать Западу создать вакцину
Фото: ТАСС
Китай пытается саботировать работу по созданию вакцины от коронавируса на Западе, заявил американский сенатор Рик Скотт.
Он заявил, что нужно «получить вакцину», но «есть свидетельства», что «коммунистический Китай пытается саботировать или замедлить усилия» Запада «в этой области». По мнению сенатора, Пекин «не хочет, чтобы США, Англия и Европа оказались первыми».
Скотт заявил, что Китай «принял решение быть противником Америки и демократических государств», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
Сенатор ссылается на американскую разведку. При этом он заявил, что не имеет права «вдаваться в детали».
Видео дня. Мадонна пришла на митинг в защиту чернокожих на костылях
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Российский диджей арестован в Германии по запросу США Российский диджей арестован в Германии по запросу США Пандемия обнажила проблему расового неравенства в Британии Пандемия обнажила проблему расового неравенства в Британии
В мире , Рик Скотт , ИТАР-ТАСС , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Германия отреагировала на решение США о выводе войск
Германия отреагировала на решение США о выводе войск
Китай перебрасывает тысячи военных на границу
Китай перебрасывает тысячи военных на границу
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
СМИ рассекретили стоимость зарубежной недвижимости звезд
СМИ рассекретили стоимость зарубежной недвижимости звезд
Видео
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
00:36
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
01:40
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
00:35
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
Опубликовано видео спасения женщины из воды
00:28
Опубликовано видео спасения женщины из воды
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение