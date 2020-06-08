Китай обвинили в попытке помешать Западу создать вакцину

Китай пытается саботировать работу по созданию вакцины от коронавируса на Западе, заявил американский сенатор Рик Скотт

Он заявил, что нужно «получить вакцину», но «есть свидетельства», что «коммунистический Китай пытается саботировать или замедлить усилия» Запада «в этой области». По мнению сенатора, Пекин «не хочет, чтобы США, Англия и Европа оказались первыми».

Скотт заявил, что Китай «принял решение быть противником Америки и демократических государств», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Сенатор ссылается на американскую разведку. При этом он заявил, что не имеет права «вдаваться в детали».