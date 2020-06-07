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В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины 

ТАСС и ещё 1 54 минуты назад
Протестующие в Вашингтоне вновь громят витрины
Фото: globallookpress.com
Демонстранты в Вашингтоне после крупнейшей с начала протестов в американской столице акции в субботу вечером вновь начали громить витрины в центре города. Свидетелями одного такого случая стали корреспонденты ТАСС.
В районе 23:00 по местному времени (06:00 мск) группа из трех человек разбила витрину кафе в Национальном здании прессы недалеко от Белого дома и попыталась проникнуть внутрь. Они несколько раз бросили в стекло металлическую урну для мусора. Еще один молодой человек стоял на перекрестке в нескольких метрах от них, чтобы предупредить о приближении полиции. К месту происшествия оперативно прибыли правоохранители, однако нарушители успели скрыться.
До этого в течение дня акции протеста в американской столице носили исключительно мирный характер.
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В мире , США , ИТАР-ТАСС
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