Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса 

Lenta.ru 48 минут назад
Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса
Фото: YARA NARDI / Reuters
Сторонники крайне правых партий и футбольные фанаты вышли на улицы Рима для того, чтобы выразить несогласие с политикой правительства Италии в области борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Би-би-си».
Протестующие призвали правительство уйти в отставку, так как, по их мнению, действия властей привели к развалу экономики и массовой безработице.
После драки между участниками протестов сотни разгоряченных демонстрантов начали избивать полицейских. Они забрасывали сотрудников органов бутылками, камнями и дымовыми бомбами. В ответ полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ.
Недавно Италия приступила к последнему этапу смягчения карантинных мер. Власти открыли международные границы страны, а также разрешили передвижение между ее регионами.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об окончании критического момента в ситуации с пандемией коронавируса в стране. По словам итальянского лидера, тенденция к снижению числа заражений видна во всех регионах — от Ломбардии до Сицилии.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Последние новости
Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии Москвичей предупредили о первой летней жаре Москвичей предупредили о первой летней жаре Ученые предупредили о созданных человечеством «идеальных условиях» для эпидемий Ученые предупредили о созданных человечеством «идеальных условиях» для эпидемий
Комментарии
В мире , Происшествия , Массовые драки , Италия , Рим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной
Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
США решились на эксперимент с «убийцами» Илона Маска
США решились на эксперимент с «убийцами» Илона Маска
В НАТО назревает крупный скандал
В НАТО назревает крупный скандал
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение