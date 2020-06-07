Во Франции 23 тысячи человек приняли участие в протесте

Более 23 тысяч демонстрантов приняли участие в акции против расизма и полицейского насилия по всей Франции , сообщает радиостанция France Info со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Ранее сообщалось, что акция против расизма и с требованием правосудия по делу о гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда проходит в субботу в Париже и ряде других городов Франции.

Как сообщает радиостанция, во всей Франции участвовали в протестах 23,3 тысячи человек, в том числе 5,5 тысячи в Париже.

В Париже уже прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы города вышли около 20 тысяч человек. Манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.

Акции солидарности с демонстрантами в США также проходят в ряде европейских стран.